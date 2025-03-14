玉管處春夏秋辦3場生態遊程 深度探訪瓦拉米步道

瓦拉米步道是玉山國家公園東部園區熱門景點，玉管處委託在地協會在今年春、夏、秋季各辦1場人文生態2日遊程體驗，帶領遊客深入探訪步道人文歷史、自然生態、布農文化。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，瓦拉米步道是八通關越嶺線東段一部分，步道植被豐富多樣，有許多珍貴高山植物和野生動物，對於布農族有重要歷史意義和文化價值，因此4月、7月、10月將在季節交替之際辦理瓦拉米山徑人文生態遊程。

玉山國家公園管理處表示，相關單位重視原住民族文化保護與發展，進行園區內八通關越嶺線道修復和保護，及布農族家屋歷史現場重建，希望透過解說牌和文化活動，推動布農族文化生態永續發展，同時尊重原住民族文化、傳統知識並保護生態環境。

玉管處表示，生態遊程委託花蓮縣Takbanuaz布農文化發展協會執行，整合在地專業團體，帶領遊客深入了解南安地區、瓦拉米步道八通關越嶺線東段人文歷史、自然生態與布農族山林智慧，第1場4月19日至20日、第2場7月5日至6日、第3場10月4日至5日。