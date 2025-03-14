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交部「自駕公車實驗運行安全指引」出爐 目標2029商轉

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
我國經濟部2018年通過「無人載具科技創新實驗條例」，2019年推動沙盒實驗計畫，在各地展開測試。圖為台北市無人巴士。圖／台北市交通局提供
我國經濟部2018年通過「無人載具科技創新實驗條例」，2019年推動沙盒實驗計畫，在各地展開測試。圖為台北市無人巴士。圖／台北市交通局提供

無人自駕巴士陸續在各國上路，我國經濟部2018年通過「無人載具科技創新實驗條例」，2019年推動沙盒實驗計畫，在各地展開測試，至今已逾5年。交通部2023年啟動自駕車法規調適委託研究計畫，今發布「自駕公車實驗運行安全指引」，為世界首個訂定完整安全指引的國家，目標2029年智慧運輸世界大會ITS實證商轉。

交通部交通科技及資訊司長黃新薰指出， 自駕公車實驗運行安全指引內容涵蓋7大章節，包含前言、運行安全評估、自動駕駛系統屬性與應用、車輛基礎安全、聯網資通安全、自動化安全與運輸服務指標等，內容經交通部邀集產官學研各界召開6次工作坊討論實務應用可行性，並納入委員會進行13場會議審議確認後完成第一版，即日起公開於交通部網站。

黃新薰表示，為確保沙盒實驗條例維持其鼓勵創新試驗的初衷，該指引的初期目標以「車輛基礎安全」為核心，允許各實驗團隊根據自身環境與車輛特性，透過指引進行自我檢核，並提交自動駕駛系統的運行能力描述及測試驗證資料，強化沙盒實驗期間的運行安全，也逐步引導業者遵循未來商業化落地所需的安全規範。

黃新薰指出，目前國內已核准22（18車、2船、2機）案「無人載具科技創新實驗計畫」，於各地進行無人載具科技應用試驗。車輛安全審驗中心執行長周維果表示，18車當中已有15車完成階段性實驗，但目前仍與安全指引有一定程度落差。配合2030年市區公車電動化，這些案子將來有機會商轉，這也是為何針對自駕公車訂定安全指引。

針對自駕車失能風險，周維果指出，此次指引涵蓋車輛基礎安全，包括燈光、剎車和車身結構，另外，網路、車聯網驗證、車與車之間聯繫等也都要有驗證標準，確保不會被駭客入侵，以降低風險。

交通部 公車 載具

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