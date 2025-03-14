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公車司機撞死人才知罹青光眼 眼科醫：初期症狀不明顯

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣青光眼關懷協會理事長呂大文（右2）表示，青光眼具遺傳風險，直系血親罹患青光眼，其後代罹病機率比一般人高出7至9倍，建議有家族史病人，18歲之前就必須完整檢查視力。記者林琮恩／攝影
台灣青光眼關懷協會理事長呂大文（右2）表示，青光眼具遺傳風險，直系血親罹患青光眼，其後代罹病機率比一般人高出7至9倍，建議有家族史病人，18歲之前就必須完整檢查視力。記者林琮恩／攝影

一位公車駕駛早晨開車出門，不慎撞上過馬路小學生，導致對方身亡，案件送至法院，法官徵求第二意見，將病例送由台北長庚眼科醫院主任陳賢立檢查，結果發現該名駕駛已有一眼因青光眼視野損傷、幾乎失明，卻因另一眼視力正常，毫無警覺。醫師提醒，青光眼早期幾乎沒有症狀，患者多仰賴健檢才能發現。

研究指出，青光眼患者五年內發生交通事故禍的機會比無青光眼者高出65%；跌倒風險增加38%，骨折風險則高出31%。陳賢立表示，視野缺損不容易察覺，原因是大腦會透過視野填補機制，自動補足缺失畫面，患者早期只能感覺到影像略顯灰暗，對比度下降，不易察覺異狀，也很難清楚向醫師敘述視力變化。未積極治療青光眼者，視野缺損恐影響日常工作，嚴重時甚至會失明。

台大醫院眼科部青光眼科主治醫師蘇乾嘉指出，青光眼初期症狀不明顯，但依據視野檢查可分為輕、中、重度，須因應疾病嚴重程度對應治療策略，積極治療對於減緩疾病病程非常重要，目前患者多以點眼藥水治療為主，但是一旦進展到中度、透過眼藥水眼壓仍控制不佳，應考慮手術治療，許多病人擔心手術會導致失明，實際上視神經變化不可逆，不做手術、放任病情惡化反而危險。

台灣青光眼關懷協會理事長呂大文表示，青光眼具遺傳風險，直系血親罹患青光眼，其後代罹病機率比一般人高出7至9倍，建議有家族史病人，18歲之前就必須完整檢查視力，且由於青光眼不易早期發現，建議民眾把完整視力檢查當作生日禮物，養成每年定期檢查習慣，才能早期發現疾病，把握時機治療。

呂大文說，較輕微的青光眼治療，以點眼藥為主，若眼壓控制不好，視野持續惡化，或藥物引起睫毛亂長、眼匡凹陷變黑等副作用，病人無法接受時，則必須考慮手術治療，微創手術是青光眼治療趨勢。青光眼危險因子包括重度近視、三高等，但建議確診青光眼患者，不宜再做近視雷射手術，否則會影響眼壓判斷。

微創手術 患者 視力

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