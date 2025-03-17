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頭昏、手腳無力只是小事？當心腦出血5大危險信號！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
▲ 網友熱議TOP5腦出血症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP5腦出血症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「腦出血症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大腦出血症狀。

腦出血，又稱腦溢血，是一種出血性腦血管疾病。顧名思義是由於腦內血管破裂，形成血塊壓迫腦部神經，進而影響生理機能，常見成因包括高血壓以及外傷，發作時症狀往往迅速且劇烈，難以預測。

腦出血「意識不清」往往無預警突發 「四肢無力」握筆寫字成難事

觀察近三個月內網友針對腦出血症狀的相關話題討論，「意識不清」為網友間最常提及的症狀，輕則恍惚失神，重則陷入昏迷。一名網友分享自己「上班途中出了車禍，結果腦出血昏迷了好幾天」，甦醒後對於能否順利重返職場感到憂心，對此其他曾經歷腦出血的網友紛紛鼓勵，「持續復健加上運動到目前完全可自理生活」、「家人的陪伴是復原的重要推手」，表示給予患者心理支持能夠讓他們建立信心。除了日常生活中的案例，也有一名從事中日口譯的網友提到，某位女性在日本滑雪時發生意外，「被撞倒後顱內出血導致昏迷」，所幸「緊急開刀後已認得人」。

腦出血造成的「四肢無力」也是備受網友熱議的症狀表現，包括手腳使不上力，嚴重者甚至出現部分癱瘓。有網友回憶起自身過去因受傷的記憶，說道「從半身癱瘓、握東西、平衡走路到能夠握筆寫字」需要挺過一連串漫長的復健之路；另外也有網友分享家中長輩的情況，因嚴重腦溢血而中風，導致「右側偏癱，手腳都沒力」，如今雖然仍能依靠助行器勉強在住家內移動、如廁和洗澡，但是「真的很勉強」，「在家跌倒過無數次，手摔斷過五次」，讓家人十分擔憂。

「口齒不清」同樣是腦出血後常見的後遺症之一，許多患者會出現說話含糊、發音困難，又或者語無倫次的現象。一名網友提到，他的親人在遭遇車禍導致腦出血後，經過三個月仍「無法清楚完整表達」；另一名網友則是在與母親在國外旅遊時，突然發覺對方舉止異常，「說話顛三倒四」、「下一秒不記得前一秒說過的事」，讓網友警覺異常，送醫診斷後確認是腦出血，所幸及時治療才免於病情惡化。

面對腦出血帶來的種種影響，許多患者與家屬都需經歷漫長的復健與調適，無論是恢復體能、重建日常技能，或是克服心理關卡，每一步都需要時間與毅力，而持續的訓練與陪伴，往往是改善病況的重要關鍵。

頭昏、手腳無力只是小事？當心腦出血5大危險信號！ 圖片來源/Unsplash
頭昏、手腳無力只是小事？當心腦出血5大危險信號！ 圖片來源/Unsplash

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「腦出血症狀」相關討論則數。

觀測期間：2024/12/17~2025/02/17，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、PODCAST評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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