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想擺脫惱人水腫、促進代謝？「Top10利尿食物」一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
▲ 網友熱議10大利尿食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議10大利尿食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「利尿食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議十大利尿食物有哪些。

利尿食物有助於身體排出多餘水分，對於容易水腫的人，以及高血壓、心臟病等患者，有一定的幫助。利尿食物種類多元，涵蓋蔬果、豆類、飲品等，它們通常富含鉀、鎂等礦物質，或是含有能刺激膀胱的成分，從而增加尿量與排尿頻率，幫助調節體內的鈉含量，而網友們熱議的利尿食物又有哪些呢？

搭長途車喝「咖啡」要謹慎 「冬瓜、小黃瓜」富含鉀離子消暑又利尿

觀察近一年內網友針對「利尿食物」相關的話題討論，可以發現「咖啡」因為含有咖啡因，能夠加速人體水分代謝、促進腸胃蠕動，因此成為許多上班族日常必備的利尿飲品。有網友笑稱「咖啡利尿，喝完在台北開車跑業務超麻煩」，認為在不對的時間喝咖啡，反而容易陷入頻繁找廁所的困擾。

而含水量高達96%的「冬瓜」，因富含鉀離子，故被認為是天然的排水蔬菜，冬瓜湯、冬瓜茶都是許多人推薦的消水腫選擇。便有網友分享自己的利尿食譜是「冬瓜不要削皮，加薏仁一起煮」；也有網友表示自己經常受到下肢水腫困擾，引來其他網友建議如果平常運動量不多，水分攝取過多可能會滯留體內，「可以適量吃冬瓜幫助代謝」。

此外，「綠豆」和「小黃瓜」也是不少人公認的天然利尿食物。有網友在論壇上分享綠豆湯的做法，指出綠豆性涼，有助於促進新陳代謝與排除體內多餘水分，因此深受消暑與去水腫族群的喜愛。至於小黃瓜，除了富含鉀離子之外，還有豐富的營養素，且口感清爽、解膩，因此成為不少人日常飲食中的低熱量利尿選擇。

適量攝取利尿食物有助於維持體內水分平衡，減少水腫不適，不過每個人體質不同，食用前仍應注意自身健康狀況，避免過量進食而影響電解質平衡。若發現水腫總是消不了，甚至變得更加嚴重，建議還是尋求專業醫師，找出根本原因才是根本之道。

想擺脫惱人水腫、促進代謝？「Top10利尿食物」一次看 圖片來源/Unsplash
想擺脫惱人水腫、促進代謝？「Top10利尿食物」一次看 圖片來源/Unsplash

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「利尿食物」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/23~2025/02/23，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、PODCAST評論（排除抽獎文）

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