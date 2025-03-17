

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「出國回台禁帶物品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大出國回台禁帶物品。

每逢年節、假期，南北機場總是人潮湧動，擠滿出入境旅客。出國旅遊時，許多人會帶回豐富的伴手禮及紀念品，分送給親友或留作收藏；不過，為了範疫病風險，許多食品、產品皆有入境管制，若未經申報檢疫且合格，都不可隨意攜入台灣，否則恐面臨罰款甚至沒收！現在就一起來看看有哪些回台禁帶的物品最受網友熱議吧！

各類肉製品能否入境吸討論 水果、植物這樣才能順利通關？

觀察近一年網路針對出國回台禁帶物品的討論，以「肉品類」最受網友關注。關務署提醒「所有肉類製品（包括真空包装）都需要申報檢疫」，幾乎所有的禽畜肉類及加工品都不得攜入台灣；然而，若是經過高溫高壓處理，而不帶活病毒的含肉產品則不受管制，因此在網路討論區中，許多網友會請益如特定泡麵或加工食品能否帶回台灣等問題，如「請問這款（泡麵）應該是只有豬肉調味粉，可以帶回台灣嗎？」、「含有豬肉成分的餅乾可以帶回台灣嗎？」，引來其他網友留言分享自身經驗，「直接走申報通關的路線，當場檢查ok的可以帶走」，同時也呼籲若是明確知道禁止入境的肉類食品，就千萬別硬闖！

許多民眾喜愛的「蔬果類」也成為熱議焦點。根據我國入境規範，新鮮蔬菜與水果皆不能帶回國內，但如果是已經完整加工的果乾或水果罐頭等，則不在限制名單上。一位網友曾詢問「越南的榴槤可不可以帶回國內」，網友直喊新鮮水果當然不行，還有人打趣回應「放在肚子裡，可以」、「讓海關罰一次就知道該如何處置」，也有人提出解方如做成果乾或果醬；另一位旅客同樣詢問日本的葡萄果凍可否帶回國，留言回覆因材料不含水果，「果凍跟蒟蒻都可以帶」，也有網友分享「我買過裡面含果肉的，到台灣機場因為不放心有特地去問一下機場人員」，建議若不確定也可以及時詢問海關人員。

而「植物類」能否攜帶回國也是網友關注重點之一，對此，農業部表示「不管是植物全體或是部分的根莖葉花果種子，只要是生鮮未經加工或具有發芽能力的，都在管制範圍裡」。有網友曾想自日本帶回薰衣草花束，引來多人在留言區大力勸阻；另一名網友則在韓國收到心愛偶像送的鮮花，直呼浪漫之餘也擔心是否能帶回台灣，網友們回覆雖然鮮花不能帶入境內，但若做成乾燥花就沒問題。此外，一位擔任空姐的網友也分享，曾遇過旅客因無法攜帶臨別時親友送的鮮花，最後只能忍痛將其留在機上，提醒「要餞行送禮的不要送鮮花」。

除此之外，未加工完全的動物產品、電子菸及新鮮蛋奶類等也都在入境的管制範圍內，下次在異國準備大肆採購前，不妨先確認最新的官方資訊，不僅能避免違規受罰，也能更安心地將伴手禮順利帶回家！

出國回台行李要注意！這6大物品誤帶恐遭罰 圖片來源/Unsplash



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「出國回台禁帶物品」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/13~2025/02/13，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw