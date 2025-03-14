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連接雙北的台一線高架道路 3／14-16夜間封路

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市政府養工處為改善泰山區台一線高架(民生路至泰山捷運站)道路鋪面品質，將於3月14至16日每天晚間10時至隔天清晨6時，辦理道路銑鋪工程，施工期間將封閉高架橋處全段汽車道，請用路人配合現場交管人員指揮。

養工處表示，台一線高架橋是連接雙北的重要橋梁，交通量及道路負荷量極大，其中泰山往台北市方向之路面有老舊破損情形，為使民眾有更優質的通行環境，本次將辦理全面銑鋪，鋪面採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，可提供足夠的材料強度，達到提升路面使用年限的效果，並降低日後維護頻率節約公帑。

本次施工分為二階段，第一階段為3月14至15日晚上10時至翌日清晨6時，將封閉全段往台北市方向之內側汽車道，欲前往台北市、新莊區、三重區之汽車請改由外側車道行駛。此階段同步封閉最內側汽車道及新生路、民生路、泰林路之匝道，欲前往該方向之車輛請沿新北大道四、五段(外側車道)轉相關路線前往。

第二階段為3月15至16日晚上10時至翌日清晨6時，將封閉全段往桃園市方向高架橋處汽車道，欲前往桃園市及泰山區之汽車請改由五股交流道行駛。另此階段將封閉上橋處後半段內側民生路口汽車道，欲前往桃園市及泰山區之汽車請沿五股交流道下新五路匝道至中港西路迴轉相關路線前往。

養工處再次提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。

聚傳媒

車道 高架橋

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