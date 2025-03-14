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北市衛生局抽查「生鮮蔬果殘留」竟有15件不合格

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺北市政府衛生局為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，定期至本市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，114年1月共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果15件產品不符規定。

衛生局表示，此次抽驗不符規定產品違規原因為各檢出1-4項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定；1件「有機蘋果」檢出1項殘留農藥，包含「草莓」4件；「茼蒿」、「包心芥菜」各3件；「青蔥」2件；「韭菜花」、「菠菜」各1件，惟產品品名標示「有機」，不符規定產品除「蘋果」外，均屬高風險農產品。

衛生局指出，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。另已通知臺北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

聚傳媒

抽驗 生鮮 衛生局

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