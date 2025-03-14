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十三行博物館「運動競化論」特展 揭開骨骼中的競技密碼

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

在欣賞運動競技時，你是否想過，長期運動訓練會在身體留下什麼痕跡？新北市立十三行博物館「運動競化論—古代生活與現代競技特展」，運用3D列印技術揭開史前人骨骼裡的「生存密碼」，從腰椎骨刺到鎖骨凹陷，每處痕跡都訴說著從史前技能到現代競技的演化故事。

十三行博物館表示，「運動競化論—古代生活與現代競技特展」以南島語族的生活技能為主軸，完整呈現射箭、投擲、負重、划船等原始技能如何蛻變為當代運動項目。展場匯聚來自17個地區的精采文物，包含沙巴、蘇門答臘等地的珍稀藏品，真實呈現古代族群為生存而發展的技能工具。同時，展覽也呈現具代表性的現代競技物件，包含曾於2018亞洲青年錦標賽和2017亞洲錦標賽分別繳出一金一銀和兩銀佳績的「輕艇男孩」－劉錦翰的「戰艇」，讓你親身感受征戰賽場的熱血瞬間，體會乘風破浪的競技魅力；以及國史館典藏的《1995年世界射箭錦標賽中華隊簽名競技弓》，見證臺灣選手在國際賽場上的榮耀時刻。

「十三行人的運動」展區以體質人類學角度呈現研究成果，透過3D列印還原史前十三行遺址出土人骨，讓觀眾近距離探索「運動印記」。考古證據顯示，十三行人因應生活需求，長期從事高強度體力活動，在骨骼上留下不可磨滅的痕跡。女性腰椎骨刺可能與經常負重工作有關；男性的鎖骨肌肉附著痕跡則顯示頻繁從事划船或射箭等活動，而凹陷的鎖骨更揭示大量使用臂力的生活習慣；此外，高頻率出現的蹲距小面反映出先民們日常負重與蹲姿工作的特徵。這些骨骼線索如同時光機，帶領觀眾穿越千年，窺探史前生活。

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十三行 運動

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