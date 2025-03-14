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譚艾珍遇詐如戲中戲 演舞台劇豁達視為成長課程

中央社／ 台北14日電
藝人譚艾珍。記者袁志豪／翻攝
藝人譚艾珍。記者袁志豪／翻攝

藝人譚艾珍參與的綠光劇團舞台劇「當妳轉身之後」，3月迎來巡演壓軸。她在排演期間意外遇詐騙圈套，手法如戲中戲，她豁達看待，視為難得「成長課程」，還有很多事可學可做。

演藝資歷超過50年的譚艾珍今天透過劇團分享，這次「當妳轉身之後」演出對她來說，正值人生的重大轉折與抉擇時刻。原本已移居台南、準備退休的她，先後推掉連續劇與劇場演出。

然而，導演吳定謙的勸說讓她決定重返舞台，導演告訴她：「妳排一次就OK了！時間到就來，當天來回也可以。」讓她安心，促成「當妳轉身之後」以原班人馬之姿回歸。

譚艾珍透露，舞台劇開始排練同時，她也遭遇詐騙集團長達2個月的圈套，手法如同「戲中戲」層層設計。幸好在她支付第2筆款項前，警方及時介入，成功逮捕詐騙成員，讓這場騙局劃下句點。派出所長一句「這齣戲結束了」，讓她頓時明白，自己竟親身陷入一場戲劇般的詐騙過程。

在被詐騙事件與舞台劇演出後，譚艾珍不禁感嘆「戲如人生，人生如戲。」她提到自己在劇中飾演癌末教授的大學老師，有一句對白特別觸動她：「重要的是，怎麼真實面對自己的人生」，彷彿也是在提醒她開始重新審視未來。

71歲的譚艾珍幽默表示，儘管這次被騙了，還是以豁達態度看待此事，視其為一堂難得的「成長課程」。她並笑說，「如果能活到90歲，還有很多事情可以學、可以做」，也更加肯定演完「當妳轉身之後」後的退休計畫。

「當妳轉身之後」由綠光劇團與安寧照顧基金會再度攜手合作，期盼藉作品讓更多人認識安寧療護與病人自主理念。長期關注此議題的前副總統陳建仁也特別二刷觀賞，稱讚作品讓他對生命價值與生活意義有更多珍惜體悟。

全劇全台累積票房已突破2萬張，將於15日、16日在台南文化中心演藝廳，22日、23日於台北市藝文推廣處城市舞台進行連兩週壓軸加演，目前票券剩餘不到1成。

舞台 詐騙集團 譚艾珍

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