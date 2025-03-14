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交部研擬車輛撞行人加重罰則 行人路權團體再發文力挺

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
針對車輛未停讓行人導致重傷或死亡，交通部今年將研擬修法重罰。本報資料照
針對車輛未停讓行人導致重傷或死亡，交通部今年將研擬修法重罰。本報資料照

台灣曾被外媒評為行人地獄交通部長陳世凱近日更稱「行人在斑馬線上被撞到是國恥」，交通部今年將再研擬修法重罰，此舉卻引發駕駛團體不滿。還路於民行人路權促進會今則聲援交通部，並強調，「當行人依法走在行穿線上卻仍面臨生命危險、被汙名化，這才是真正的國恥！」

還路於民行人路權促進會表示，我國行政院在50年前早已規定應停讓行人，並演變於現行道路交通管理處罰條例第44條及道路交通安全規則第103條，規範車輛必須於「行人穿越道」及「其他依法可供行人穿越之交岔路口」停讓行人，並非為新設法條，然行人於穿越道上被撞傷亡頻繁發生，顯示國人普遍缺乏交通常識概念。

還路於民行人路權促進會也說，停讓行人不僅是聯合國倡議的標準，也是全球多數國家交通政策的基本原則，所以駕駛人必須承擔更高的法律與道德責任，因為駕駛人掌控的是一台具有高度殺傷力的交通工具，而不是行人。

還路於民行人路權促進會指出，推動人本交通的國家都已證明強化道路設計（行人庇護島、行人優先區、減速設施）、車輛工程（車窗透光率）、駕駛教育（加嚴駕訓及考照審核）與執法（加重罰款及記點），才是減少人車衝突悲劇的有效策略。

還路於民行人路權促進會認為，交通安全不應造成駕駛與行人對立，駕駛下了車也是行人，政府應營造更友善、雙贏的「人本」交通環境，呼籲交通部在強化停讓行人罰則之餘，更應於號誌化多車道路口考量研議規劃「人車分離號誌」，並採用國際慣用的「行人庇護島」，搭配以工程細緻考量的行人「分段穿越」時相，同時兼顧行人通行安全及行車效率。

此外，還路於民行人路權促進會也說，我國市面上目前已有多款透光率大於70%的隔熱紙產品，已透過各品牌官方網站公告型錄彙整資料，提供大眾參考採購，以及早順應未來政府政策實施。

交通部長 行人地獄 路權

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