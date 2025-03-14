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生理期水腫、經痛、情緒差？營養師曝妙招破「6難關」：飲控人必看

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師Feibi發布影片針對經期六種狀況給出飲食建議。 示意圖／ingimage
營養師Feibi發布影片針對經期六種狀況給出飲食建議。 示意圖／ingimage

生理期食慾差、水腫…各種不適樣樣來？營養師Feibi在Instagram粉絲專頁發布貼文整理生理期會遇上的「六種情形」，分別提供飲食建議，不僅肚子可以舒服一點，飲控人也能在經期期間繼續雕塑體態。

Feibi指出生理期常常出現食慾改變、水腫、經痛、睡不好、情緒起伏大等等，因此分別列出了「教戰手冊」，一起來看看吧！

胃口大開時：

1.正餐定時定量

2.提升纖維量

3.搭配低卡點心

4.水量2000ml以上

食不下嚥時：

1.創造舒服用餐環境：合適的溫度，喜歡的餐具、音樂

2.攝取營養飲品：豆漿、牛奶、燕麥奶、滴雞精、蛋白粉、堅果飲

3.適量攝取健康零食：蘇打餅乾、堅果

水腫時：

1.作息規律、充足睡眠：12點前睡，睡滿7小時

2.避免高鈉食物：清淡、少調味

3.提升水量：每日2000ml以上

4.選擇高鉀蔬菜：竹筍、菠菜、紫花椰菜、綠櫛瓜

5.選擇高鉀水果：榴槤、釋迦、香蕉、甜瓜、土棗、奇異果

6.選擇高鉀堅果：開心果、腰果、花生、杏仁、芝麻、核桃

經痛時：補充維生素B6、C、D、E、鈣、鎂、鋅、Omega-3脂肪酸

1.全穀雜糧類：以非精緻澱粉為主

2.豆魚蛋肉類：鮭魚、海鮮、紅肉

3.蔬菜類：深綠色蔬菜、乾香菇

4.水果類：香蕉、奇異果、釋迦、草莓、芭樂

5.乳品類：鮮乳、優酪乳、優格、起司

6.堅果與油脂類：無調味堅果、植物油

睡不好時：維生素B群、色胺酸、GABA、鈣、鎂、鉀

1.全穀雜糧類：糙米、地瓜、南瓜、藜麥、大麥、紅豆

2.豆魚蛋肉類：大豆、納豆、蛋、小魚干、鮭魚、肉類

3.蔬菜類：深綠色蔬菜、大番茄、蘑菇

4.水果類：柑橘、葡萄、香蕉

5.乳品類：鮮乳、優酪乳、優格、起司

6.堅果與油脂類：南瓜籽、芝麻、酪梨

情緒起伏大時：維生素B群、D、C、鈣、鎂、鐵、鋅

1.全穀雜糧類：以非精緻澱粉為主

2.豆魚蛋肉類：小魚干、牡蠣、鮭魚、大豆、紅肉、動物內臟

3.蔬菜類：深綠色蔬菜、乾香菇

4.水果類：香蕉、奇異果、釋迦、草莓、芭樂

5.乳品類：鮮乳、優酪乳、優格、起司

6.堅果與油脂類：南瓜籽、黑芝麻、腰果、酪梨

營養師 生理期 經痛

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