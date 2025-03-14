生理期水腫、經痛、情緒差？營養師曝妙招破「6難關」：飲控人必看

不少人為了提振精神，都會選擇飲用咖啡，但是喝咖啡也要挑時間嗎？醫師劉博仁發文表示，越晚喝咖啡可能會影響晚上睡眠，導致睡眠品質下降，因此一整天當中，喝咖啡最佳的時間就是早上9點到11點。腎臟科醫師王介立也透露，把咖啡集中在早上喝，還能有效降低心血管與全因死亡風險。

2025-03-14 15:26