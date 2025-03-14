台東首例週邊血管內超音波裝支架 醫療再升級

台東馬偕醫院完成台東首例週邊血管內超音波，幫助洗腎民眾放置靜脈支架，延長血管通暢時間，不僅減少血管持續狹窄風險，也降低病患往返醫院負擔。

台東馬偕醫院今天召開首例「利用週邊血管內超音波」裝支架造福台東腎友記者會。

負責的醫師是心臟內科邱威儒，他在記者會中表示，台東地區因地理位置偏遠，醫療資源相對不足，病患求醫不便，尤其是需要定期洗腎的病患。這些病患每週至少須前往醫院2至3次接受透析治療，若合併動靜脈廔管狹窄或中央靜脈阻塞，更需要頻繁至醫院進行血管整形。

他說，單純以氣球擴張治療效果有限，部分適合的患者若能放支架，則能有效延長血管通暢時間，減少再狹窄的風險，進而降低病患往返醫院。

他說，台東馬偕醫院日前首例利用週邊血管內超音波裝置支架，這也成為醫師的重要工具，造福台東腎友。

首例病患79歲劉姓阿嬤現身感謝邱威儒，她說，每週要到馬偕醫院洗腎3次，1個月10幾次，還要接受傳統氣球擴張靜脈「真的是十分辛苦」，感謝邱醫師透過週邊血管內超音波裝支架，讓她不用每個月重新進行氣球擴張術。