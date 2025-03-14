護理離職海嘯 亞東院長：留下來我們把你教成人才

近期護理勞動條件議題引發關注，立法院厚生會上午舉行「護理健康政策促進委員會」成立大會暨專題討論會議，聚焦護理人員薪資、護佐的培訓與任用，以及健保護理給付的優化與改革等。亞東醫院院長邱冠明認為，不管要加什麼、改什麼都要以夜班和假日人員優先，畢竟有人才是重點，「不是人才也沒關係，留下來我們把你教成人才」。

今天討論的議題之一，是推動技術混合照護模式（Skill Mixed Model）以提升護理佐理員專業能力、有效減輕護理人員工作負擔，強化達成三班護病比輔助人力，提高醫院開床量能；同時也推動護理佐理員的養成及培訓計畫與放寬外籍護佐適用條件，醫院可自聘自訓外籍人員，緩解人力不足壓力，改善護理執業環境。

除了勞動環境，也討健保護理給付的優化與改革，強調護理費調整與點值提升的雙軌並進，另也探討健保點值調升至0.9元後的資源分配，並確保優先用於護理人員薪資提升，建立監督與評估機制，應於113年度健保申報結算後六個月內，請衛福部協助調查各層級醫療院，所對於護理人員薪資提升的實質效益。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，護理人力在疫情後持續被關注，需要透過短中長程計畫，過去花很多時間跟官方、基層交流，但很多事情必須要透過正式提案討論，傾聽更多聲音。今天與會的包括醫院醫院管理者、工會、消基會、護理基層與主管代表，希望從法律、制度、實務面解決困難，營造更友善護理職場，讓舊人留任、新人投入。

邱冠明說，醫院其實是一個多職類的協作場域，當中約五成同仁是護理人員，在薪資、護病比等眾多要改善的面向中，應先求一部分改善。新冠肺炎期間學到很多，但當時的分工是一種應急跟妥協，大家都希望專業化、專科化，他完全尊重，「但長期專業化的前提是人數要夠」，否則東挪西挪、一天到晚都在應急。

邱冠明也點出，每年愈來愈多畢業生出國就業，美國、澳洲等地的薪水都比台灣「多Ｎ倍」，所以他在簽離職單的時候，都會關心一下護理人員的下一站，聽到要去澳洲，也只能祝對方好運、一路順風，希望將來能再合作，「選訓留用這些 ，講到最後（人）先留下來再說，不是人才也沒關係，留下來我們把你教成人才」，畢竟在人力供需失衡的現在，讓護理人員願意留下來才是當務之急。

新光醫院副院長洪子仁則說，全國醫院都努力降低護理人員負擔，雖然護理人員薪資有所調整但仍不足，護佐能協助分擔護理人員的工作，但開出4.2萬至4.5萬都還招不到，更會讓護理師覺得，自己有執照卻只拿5萬元的薪水，整體目標應朝起薪6萬努力，差距要從上層結構的健保總額解決。他也向在場的衛福部次長周志浩喊話，今年起健保總額成長率不要低於5.5%，5年以後醫界的現況一定會改善。

人力不足問題除了「節流」防止持續流失，也要多方「開源」。台灣護理產業工會理事長羅運生指出，希望衛福部正視護理崩壞問題，2022年住院整合照護計畫開始試辦，但卻還沒有明確的內容，也希望政府先統一照服員、輔佐等名稱，避免讓護理人員不了解政府在推動的政策，工作範圍和內容也必須明訂，清楚區分護理師和護佐的工作項目。

周志浩回應，最大問題出在資源，政府對醫護、尤其護理投資不會減少，行政院從上到下都知道這部分需要投資，很多問題需要多管下解決，但也有很多輕重緩急，輔佐人力要把工作定義清楚，這很重要，否則問題沒解決又產生新問題。