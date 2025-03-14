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喝咖啡要選時間！1時段喝不僅能提神 還可降低心血管死亡風險

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒喝咖啡要在早上喝，不僅能夠提神，還能降低心血管疾病等死亡風險。 圖／ingimage
醫師提醒喝咖啡要在早上喝，不僅能夠提神，還能降低心血管疾病等死亡風險。 圖／ingimage

不少人為了提振精神，都會選擇飲用咖啡，但是喝咖啡也要挑時間嗎？醫師劉博仁發文表示，越晚喝咖啡可能會影響晚上睡眠，導致睡眠品質下降，因此一整天當中，喝咖啡最佳的時間就是早上9點到11點。腎臟科醫師王介立也透露，把咖啡集中在早上喝，還能有效降低心血管與全因死亡風險。

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文，提醒容易失眠的人，下午以後應該少喝咖啡。他解釋咖啡因的半衰期約5到6小時，也就是說如果下午3點喝咖啡，到了晚上9點體內仍可能殘留一半的咖啡因，影響入睡，而且咖啡因會抑制褪黑激素分泌，推遲入睡時間，導致睡眠品質下降。

劉博仁表示，「咖啡因還會刺激交感神經，增加腎上腺素分泌，讓身體保持警覺，可能造成入睡困難或淺眠。即使能睡著，深層睡眠（Slow-wave sleep）也會受到干擾，讓睡眠恢復效果變差，隔天容易感到疲憊」。

他建議喝咖啡的最佳時間是在早上9點到11點，這段時間最能幫助提神，下午2點後則要避免，「尤其是睡眠品質較差的人，最晚中午12點前就該喝完」。

如果下午不喝咖啡又想要提神該怎麼辦？劉博仁推薦可以選擇低咖啡因茶、花草茶（如洋甘菊、薄荷）、溫水或溫牛奶，這些飲品不僅能補充水分，還有助於放鬆神經、提高夜間睡眠品質。

另外，腎臟科醫師王介立也曾在自己臉書粉專分享美國杜蘭大學的研究，研究指出早晨喝咖啡對於降低心血管疾病等死亡風險，比一整天從早到晚都在喝的人來得更為有效顯著，而且早上咖啡喝越多（2、3杯以上），風險下降幅度更大，但也要留意個人可能的睡眠干擾。

王介立表示，早晨喝咖啡與自然的睡醒作息較吻合，或許就比較不會干擾夜間的褪黑激素（melatonin）分泌，下午或晚上喝可能會打亂睡眠與內在生理時鐘，進而削弱咖啡本身可能帶來的益處。此外，咖啡富含多種生物活性物質（如多酚），能帶來抗氧化、抗發炎效果，早晨本身是一些發炎標記物自然較高的時段，若此時透過咖啡成分的抗發炎作用，可能對心血管代謝更有幫助。

咖啡 心血管疾病

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