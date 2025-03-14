新北環狀線板橋站新設出口決標 轉乘時間減半

新北環狀線板橋站過去因轉乘不易，被民眾指是「迷宮」。新北市捷運局啟動「環狀線板橋站新增出入口統包工程」14日決標，將在板橋火車站東一門處新設新北環狀線板橋站出入口，啟用後乘客不必再繞一大圈，轉乘時間能大幅減半，縮短至5分鐘，預估每天將有高達3萬人次受益。

過去民眾想在板橋從板南線、雙鐵轉乘環狀線，都要先走到戶外再到環狀線板橋站，除非對路線熟悉，不少人經常迷路，耗費許多時間。

新北捷運局長李政安表示，環狀線板橋站是重要的轉乘樞紐，與台鐵、高鐵及捷運板南線相連，每天的人流量相當大，通車至今，民眾已習慣動線，指標也都有完善。

李政安說，為能更縮短轉乘路徑並提升站體服務效能，因此規畫在環狀線板橋站新增第二出入口，原本板南線乘客要轉乘環狀線的時間約需12分鐘，若新設出入口後，轉乘時間減半，可大幅縮短至5分鐘。

李政安說，新北環狀線板橋站新增出入口採用地面型式，為3層樓高建物，並且搭配無障礙設施，預計2027年完工，啟用後乘客想從板南線轉搭環狀線，可以從台鐵地下一層上到一樓，走到東一門後就能進入環狀線新設的出入口，搭電梯、電扶梯或樓梯往上，設置新的收票口，可直達環狀線板橋站月台層，大幅減少轉乘時間，提升轉乘效率及旅運量，並提供搭乘民眾更優質的環境。