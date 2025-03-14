聽新聞
0:00 / 0:00
高雄捷運有人入侵軌道！斷電找人 青埔站以北交通中斷
高雄捷運南岡山站今天下午疑有人入侵軌道區，站務人員發覺趕緊通報警方找人，捷運公司中斷部分地區供電，派員與警方在橋頭至岡山間找人，捷運由岡山站至青埔站目前交通中斷。
據了解，今天下午1時16分，高雄捷運南岡山站人員發現有人跳入軌道區，往橋頭方向奔跑，站務人員通報行控中心，停止南岡山站等區域捷運供電，進入軌道區找人。10分鐘後沒找到人，便通報高雄市捷運警察隊，警方立即派員趕去找人，但到下午2時許，還沒尋獲侵入者蹤跡。
警方與捷運公司人員自捷運橋頭站到岡山站，由兩頭包抄找人，因此捷運中斷青埔站至岡山站的供電，捷運交通受阻，北上南下列車在北端只行駛到青埔站。
警方與高捷公司人員包抄尋人未著，懷疑入侵者可能由岡山高醫後方離去，直到下午2時30分，高雄捷運公司已恢復捷運全線通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言