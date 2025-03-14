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高雄捷運有人入侵軌道！斷電找人 青埔站以北交通中斷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄捷運南岡山站今天疑有人入侵軌道區，捷運公司斷電與警方尋人，捷運岡山站至青埔站交通中斷。圖／本報資料照
高雄捷運南岡山站今天疑有人入侵軌道區，捷運公司斷電與警方尋人，捷運岡山站至青埔站交通中斷。圖／本報資料照

高雄捷運南岡山站今天下午疑有人入侵軌道區，站務人員發覺趕緊通報警方找人，捷運公司中斷部分地區供電，派員與警方在橋頭至岡山間找人，捷運由岡山站至青埔站目前交通中斷。

據了解，今天下午1時16分，高雄捷運南岡山站人員發現有人跳入軌道區，往橋頭方向奔跑，站務人員通報行控中心，停止南岡山站等區域捷運供電，進入軌道區找人。10分鐘後沒找到人，便通報高雄市捷運警察隊，警方立即派員趕去找人，但到下午2時許，還沒尋獲侵入者蹤跡。

警方與捷運公司人員自捷運橋頭站到岡山站，由兩頭包抄找人，因此捷運中斷青埔站至岡山站的供電，捷運交通受阻，北上南下列車在北端只行駛到青埔站。

警方與高捷公司人員包抄尋人未著，懷疑入侵者可能由岡山高醫後方離去，直到下午2時30分，高雄捷運公司已恢復捷運全線通車。

岡山 捷運公司 青埔

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