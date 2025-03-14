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諾羅肆虐！12歲童「半天吐8次」另8名同校生也吐進醫院

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師徐浩庭呼籲，預防諾羅病毒，正確洗手、盡量熟食，以及生病不上課等很重要。圖／台中醫院提供
醫師徐浩庭呼籲，預防諾羅病毒，正確洗手、盡量熟食，以及生病不上課等很重要。圖／台中醫院提供

台中市一名12歲男童本月初因半夜高燒、肌肉痠痛後狂吐，就醫不到半天就吐了8次，同天男童就讀學校陸續有8名學生出現類似症狀就醫，「門診區內嘔吐聲此起彼落」，症狀診斷為諾羅病毒群聚感染，所幸經治療後都明顯改善。

衛福部台中醫院小兒感染科醫師徐浩庭說，最近兩周急診會診兒科中有五成以上都是腸胃炎，以發燒、嘔吐到無法進食為主，年紀區間從兩歲幼童到高中生都有。

徐浩庭形容，這起同校9名學生同日就醫案，「門診區內嘔吐聲此起彼落，還有學生自備嘔吐袋在診間候診」；幸好經排除其他腸胃道細菌感染後，施打止吐針，請就醫學生們禁食、補充水分，給予退燒藥等症狀治療，患者在2至3天後，症狀明顯緩解。

徐浩庭說，根據疾管署公布最新監測資料顯示，國內上周3月2日至3月8日腹瀉門急診就診人次，較前一周下降9%，但仍為近5年同期最高；另全國近4周共接獲 274起腹瀉群聚通報案件，也為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，以檢出諾羅病毒152件，占97.4%為多，他分析「與疫情解封後國人瘋旅遊、免疫負債有關」。

徐浩庭說明，諾羅病毒是種傳染力極強的病毒，潛伏期約12至48小時，甚至更短，傳染力強，臨床上以急性腸胃炎為表現，常見水瀉及嘔吐，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等，約2至3天緩解。

徐浩庭呼籲，出現疑似症狀應在家休息，等症狀解除後再恢復上學或工作，但小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者如腹瀉或嘔吐嚴重到出現脫水症狀，要立即就醫；民眾如廁後、進食或準備食物前應以肥皂或洗手乳正確洗手，家長烹製菜餚及食物貯存應注意食品衛生，生熟食分開處理且徹底煮熟後再食用。

發燒 腸胃炎 諾羅病毒

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