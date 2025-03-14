觀光署：對等推兩岸團遊 實務需要應循小兩會協商

交通部觀光署今天表示，雙邊對等原則推動恢復兩岸團體旅遊，實務需要應循觀光小兩會協商，籲請陸方儘速展開。

觀光署發布新聞稿，總統於13日召開國安高層會議後發表談話，提醒國人應注意赴陸的旅遊安全。觀光署將持續配合兩岸政策，將請旅行業者協助提醒赴陸旅遊的國人須注意自身旅遊安全。

觀光署再次呼籲，循觀光小兩會也就是台旅會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會）與海旅會（海峽兩岸旅遊交流協會）協商模式推進兩岸健康有序的交流。

有關旅遊業關心解除赴陸團體旅遊限制的部分，觀光署表示，一直以來秉持雙邊對等原則推動恢復兩岸團體旅遊，須先透過觀光小兩會協商；觀光署強調，觀光小兩會是兩岸商定，負責處理陸客來台事宜的專責單位，如旅遊安排、品質、權益、安全保障及緊急事故等事項，涉及公權力且行之有年。

觀光署表示，陸客來台觀光暫停多年，兩岸情勢大幅轉變，基於實務需要，應循觀光小兩會就旅遊安全、品質及穩定等事項展開協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。觀光署再次籲請陸方儘速展開觀光小兩會協商。

另外，大陸委員會自113年6月27日起，將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」（避免非必要旅行），觀光署配合大陸委員會所發布警示及相關樣態等資訊，督請旅行業者協助提醒赴陸旅遊的國人留意。也呼籲自由行的國人赴陸前至大陸委員會「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料，維護人身安全及並利政府急難救助時使用。