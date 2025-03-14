高風險工廠火災事故頻傳 民團籲：強化預警機制、讓企業落實法規

從前年的屏東明揚大火，到上個月新竹遠東化纖廠火災，高風險工廠火災爆炸事件頻傳，勞動部職安署日前為此發布「高風險工廠火災爆炸危害預防指引」，綠色公民行動聯盟、台灣職業安全健康連線、台灣國際勞工協會、立委林淑芬今召開記者會批評，指引僅是統整既有法規事項，關鍵在於企業如何落實，建議應強化預警機制，並針對高風險工廠進行總體檢。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，近10年共發生294件火災氣爆的工安事故，其中65件為石化業，占22%，平均每月發生2件以上火災氣爆工安事故，顯示企業未負起危害預防責任，主管機關也無法好好把關。

她說，以遠東化纖新埔廠來說，存在老舊石化廠的系統性風險，7年就發生6次火災爆炸事故，但從勞檢開罰紀錄，卻只看到5筆跟預防火災有關、2筆跟洩漏有關的裁處紀錄，政府把關能力令人懷疑。

她進一步表示，勞動部長洪申翰口中工安紀錄「前科累累」的遠東新世紀，竟榮獲2023年職安署「健康勞動力永續領航企業」獎項，作為化學工業中的標竿，令人擔憂全台灣化工廠的職安問題。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎也說，依統計，2020至2024年因火災或爆炸事故的職災補償，失能給付68件、死亡給付51件，台灣的職安問題並非缺乏法規，而是法規無法真正落實。等出事再進場調查已經太晚，勞檢應發揮更積極角色，事前主動介入、提前預警，才能有效減災。

她說，過去事故經驗顯示，許多火災與爆炸事故的發生都與工廠設備老舊、物品材料管理不善、作業流程缺乏風險評估有關，建議應針對此類高風險單位強化預防性措施，設立預警指標，並建立「高風險名單」，由勞檢機構定期追蹤、公布檢查結果，藉以提高企業改善壓力。

台灣國際勞工協會理事長陳秀蓮則指出，外籍移工的職災失能率是本國勞工的近3.5倍，而且恐怕存在大量黑數，問題出在移工缺乏職業安全衛生教育、未被充分告知危害，遭職災後往往也未獲足夠保障。

今天記者會4點訴求，包括建立「高風險名單」；並實施總體檢，由企業自提評鑑報告後，主管機關再現勘查核，依風險程度進行分級管理；加強勞檢，從事後調查轉為事前管理，主動介入並輔導企業；督促企業落實職安教育。林淑芬也拋出建議，可比照地區災害防救計畫，建置高風險火災爆炸工廠潛勢圖，不但讓社區民眾能辨識災害，也可進行自我防護。

勞動部職安署副署長萬榮富對此表示，目前掌握約1000家的高風險工廠，並列入專案勞檢，日前發佈的指引則要求事業單位自評，勞檢時也會查核。至於跨部會的資訊揭露平台，現在已經有化學雲，但僅供各部會使用，建立高風險火災爆炸工廠潛勢圖則需進一步跨部會溝通。勞動力發展署主秘施淑惠說，移工入國參與的講習，有一堂課就跟職安有關，發展署也製作5國語言的宣導圖卡。