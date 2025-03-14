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35年前沒醫院想救只得來和信治療 老癌友今出席創院35周年

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
和信治癌醫院今舉行創院35周年慶祝活動。記者李青縈／攝影
和信治癌醫院今舉行創院35周年慶祝活動。記者李青縈／攝影

「怎麼能相信一間只有3個月大的醫院？」，和信治癌中心醫院董事長黃達夫在創院35周年活動說，林先生罹癌後拿到朋友給的「孫逸仙醫院」（和信前身）簡介，原本不敢來，但因為找遍台北都沒有醫院願意收治，只好來和信治療，但得到的卻是世界水準的照顧，而35年後的今天也出席院慶活動，自己萬分感動。

黃達夫表示，當時我國沒有腫瘤專科醫師，癌治醫療至少落後歐美20年，在李國鼎資政鼓勵下，1990年成立孫逸仙醫院，也就是和信醫院前身，謝謝夥伴跟病人的信任，也和信醫院一起成長、一起變老。

和信醫院董事、和碩董事長童子賢說，台灣解嚴後，社會生機蓬勃，自己創立華碩，黃達夫也成立和信醫院，並以安全、溫暖、病人為中心作為理念。他笑稱，自己不只是醫院董事，也是患者，以前常常在海外出差，身體出狀況後都不敢去醫院，就怕動輒就要掉點滴，還被黃達夫院長念「怎麼自己當醫師」。

和信醫院院長褚乃銘說，我國從起初僅有和信一家癌症醫院開始，已經達到60家，但在健保給付上仍有不少弔詭給付方式。例如肺癌藥的健保給付只有10個月，3周打一次，因此最多打13次；原因是專家參考文獻訂定平均有效期間作為參考，但藥物若有效，可使用時間就會比平均多。現實相當殘酷，若是沒錢治療就被迫停止，或是只能用負擔得起效果不明確藥物。

台北市長蔣萬安透過錄影方式致賀，他也說，和信醫院癌症存活率高全國平均。根據統計，和信醫院病人的癌症5年存活率從第一個5年的55%不斷地提升，至今已達74%。與國內平均57%，有17%的差距，表示每百名病人在和信醫院照護下，多了17人有治癒的機會。

賴清德總統也透過總統賀電，表達對和信醫院，在全人照顧、跨科整合等醫療品質提升等感謝。

健保 癌症 醫師

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