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別被山下氣溫誤導！「乍暖還寒」更危險 雪攀3寶不能少

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
觀霧櫻王目前盛開中，遊客前往觀霧遊憩區應注意交通路況及自身保暖。圖／解說員廖耕御提供
觀霧櫻王目前盛開中，遊客前往觀霧遊憩區應注意交通路況及自身保暖。圖／解說員廖耕御提供

最近天氣乍暖還寒，雪霸國家公園山區今天起會有強降雨、雷擊或降雪。雪管處呼籲，依氣象預報，14日至16日高山有雷陣雨，16、17日中部以北3000公尺以上高山有機會降雪，請民眾登山務必注意高山步道積雪、結冰及強降雨、雷擊情形，不可輕忽春季天氣多變，以維護登山安全。

雪霸國家公園管理處指出，雪霸保育志工最近回傳的照片影像顯示，目前雪霸園區仍覆蓋明顯可見的白雪，包括雪山圈谷、雪山主峰頂等處仍有可觀的積雪量，加上周末有鋒面及冷氣團影響，雪山地區極有可能再次降雪或下冰雹與發生雷陣雨，加上先前的積雪結冰，登山步道會非常濕滑，請山友務必做好雪季登山前的準備，包含預先瞭解山區氣候資訊、雪地攀登必備的頭盔、冰爪及冰斧（或登山杖）。

雪管處指出，未來幾天雪山地區的體感溫度都在零度以下，山區經常伴隨強風霧雨，請山友務必做好保暖防風準備，千萬不要被這2天山下溫暖的天氣誤導；攀登高山過程中，如果有任何高山反應，包括頭痛、嘔吐、失眠、厭食或虛弱狀況無法緩解者，都應先視為高山症，務必下降高度以減輕高山反應，如不即時處理可能發展為高山肺水腫或腦水腫，將對生命帶來嚴重威脅。

雪管處再次提醒，登山前應聽取學習正確的雪季登山知識與觀念，充實自身能力與體力，也要聽從專業領隊的建議與領導，切莫自行脫隊，維護登山安全；今年雪季，部分山友在山區雪攀裝備不齊全，卻選擇超過自身能力的登山路線，或輕忽雪季寒冷低溫的環境，這是登山界或雪管處不樂見，如發生意外也將導致社會大眾輿論議論；因此，雪管處期待民眾應做好一個成熟的登山人，務必做足風險評估及雪攀前準備，落實登山責任在己的概念。

此外，雪霸觀霧遊憩區櫻王近期盛開，已吸引大批遊客上山賞花，雪管處提醒遊客，周末假日適逢冷氣團影響，山區低溫，遊客除要備妥保暖衣物、注意保暖外，也要留意交通路況，賞櫻不要踐踏土壤、觸摸樹幹甚至攀折花枝，以維護大眾的遊憩品質。

雪管處宣導山友雪季登山務必做好登山前的準備，雪攀必備的頭盔、冰爪及冰斧（或登山杖）不能少。 記者胡蓬生／攝影
雪管處宣導山友雪季登山務必做好登山前的準備，雪攀必備的頭盔、冰爪及冰斧（或登山杖）不能少。 記者胡蓬生／攝影
雪管處宣導山友雪季登山務必做好登山前的準備，雪攀必備的頭盔、冰爪及冰斧（或登山杖）不能少。 記者胡蓬生／攝影
雪管處宣導山友雪季登山務必做好登山前的準備，雪攀必備的頭盔、冰爪及冰斧（或登山杖）不能少。 記者胡蓬生／攝影
3月10日雪山圈谷往雪山步道上的積雪，雪霸管理處請山友務必攜帶雪攀裝備。圖／雪霸保育志工提供
3月10日雪山圈谷往雪山步道上的積雪，雪霸管理處請山友務必攜帶雪攀裝備。圖／雪霸保育志工提供
3月10日雪山主峰周圍積雪仍有15公分以上，雪霸管理處請山友留意山區低溫環境。圖／雪霸保育志工提供
3月10日雪山主峰周圍積雪仍有15公分以上，雪霸管理處請山友留意山區低溫環境。圖／雪霸保育志工提供
中央氣象署近期的氣象預報圖。圖／雪霸國家公園管理處提供
中央氣象署近期的氣象預報圖。圖／雪霸國家公園管理處提供

冷氣團 雪山 雪霸

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