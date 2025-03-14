交長籲旅行團赴陸旅遊要登錄 旅遊業者：恐淪表面功夫

交通部長陳世凱今表示，有相當多國人赴中國大陸後被滯留，盼民眾若以旅行團方式赴陸都必須登錄，若發生事情，政府才會知道。旅行業者則質疑，當前我國還有禁團令，現在以旅遊名義赴陸的團體已少之又少，若是以地下團名義前往，更不可能登錄，這樣的制度只會淪為表面功夫。

賴清德總統昨召開國安高層會議，將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度等。事實上，為加強對赴陸國人的急難救助服務，陸委會2023年就於官網開設「國人赴陸動態登錄系統」。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁表示，去年陸委會甚至派人在機場勸導港澳旅行團或個人出發前登錄，但旅客大多認為意義不明，且有隱私疑慮，因此不願意登錄。

蕭博仁指出，當前我國雖然有禁團令，但平均每月仍有5千團、10幾萬人赴大陸，其中，以旅遊名義赴陸的團體已少之又少，多是以考察、參訪名義，而若是以地下團名義前往，更不可能去落實登錄，這樣的登錄制度最終只會淪為表面功夫，沒有任何實質意義。

蕭博仁也說，過去旅遊業者多次抗議，認為行政命令不得凌駕於法律，因此不該有禁團令。我方政府則認為，大陸禁止旅客來台，我國也應規定禁止組團赴大陸才有面子，而業者只要表面上配合，實際出團也不會抓，雖然已經是公開的秘密，但這樣的規定非常奇怪。

對於陳世凱稱很多國人赴大陸被滯留，蕭博仁表示，過去被滯留的個案都有特殊原因，旅行團從來沒有被滯留過，且相較之下柬埔寨滯留多少人？政府不去處理，反而一直針對赴陸規定，明顯就是因為意識形態。他也說，若政府有決心要限制，那就乾脆宣布戒嚴，全面不得到大陸，不要只針對旅行業者。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長姚大光則說，登錄制度只要不要強制都還可以接受，但現在已經幾乎沒有赴大陸的旅行團，都是自由行，或以考察交流的團體居多。

對於賴清德總統發表的內容，姚大光說，政府就是鐵了心不會開放禁團令，兩岸未來的交流只會愈來愈少，業者只能另謀出路。過去大陸出入境旅遊約占市場30%，未來旅遊業者可能逐漸將重心轉往東南亞市場取代。