郵政系統昨大當機 竟是肇因中華電信尖峰時段切換網路設備

中華郵政系統昨天中午發生系統當機，不僅臨櫃業務無法作業，就連民眾在ATM領錢也發生扣款卻未吐鈔情況，引發民怨。中華郵政公司今天說，經與中華電信初步研判，主因其在尖峰時段做網路設備切換造成，已與中華電信協調，未來要做設備切換，應事先協調安排於離峰時段辦理。

中華郵政公司今天表示，對於昨天網路不穩定，造成臨櫃及ATM服務中斷事宜，經與中華電信初步研判，因其在尖峰時段做網路設備切換造成，已與中華電信協調，未來要做設備切換，應事先協調安排於離峰時段辦理。

中華郵政昨天上午11時34分因主機連線異常，致造成營業窗口及自動櫃員機系統服務不穩，還有民眾發生ATM領錢時，有「扣款卻未吐鈔」的情況，直至下午2時15分才恢復正常，其中，ATM服務系統共影響252戶跨行領款中斷。