快訊

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

果粉出國旅遊免煩惱！AirPods搭載「即時翻譯」 iOS 19就能跨語言溝通

年薪逾1200萬挨批肥貓 世曦董座駁：我來後營收加2倍

聽新聞
0:00 / 0:00

防治待加強 罕病基金會調查首曝：45%病家不只1人罹病

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
罕病基金會創辦人陳莉茵表示，健保給付罕見疾病藥品，有助讓病友進入醫療體系，找到高風險家庭進行防治，孕前篩檢、產前篩檢、新生兒篩檢等措施，也是防治罕病重要手段。記者林琮恩／攝影
罕病基金會創辦人陳莉茵表示，健保給付罕見疾病藥品，有助讓病友進入醫療體系，找到高風險家庭進行防治，孕前篩檢、產前篩檢、新生兒篩檢等措施，也是防治罕病重要手段。記者林琮恩／攝影

民國89年我國通過「罕見疾病防治及藥物法」，規範罕病用藥及防治措施，為全球第5個立法保障罕病國家。不過，立法至今25年，罕見疾病基金會今天公布首份「罕病病友生活狀況及需求普查」結果，罕病家庭除病友本身外，三等親內有其他家人罹患罕病者，高達45.11%。衛福部國健署副署長魏璽倫坦言，罕病防治有可加強之處，將努力檢討。

罕見疾病基金會於2023年至2024年對直接服務病友進行調查，蒐集4418份有效問卷，調查面向涵蓋家戶基本資料、病友基本資料、生活照顧情形、醫療情形等八大面向。在家戶現有罹病人數調查，病友本身以外，三等親內血親無人罹患罕病者比率為54.89％。34.71%病家，除病友外還有1名家人罹患罕病，7.36%病家有2人，1.99%有3人，0.69%有4人，0.36%病家有5人罹患罕病。

罕病基金會共同創辦人曾敏傑表示，罕病法通過後，家庭第一胎確診罕見疾病後，理論上第二胎開始，應透過各項防治措施應早期介入，避免風險複製，病友家人罹患罕病數據，應妥善監測分析，若家中有多名罕見疾病患者的病友年齡較輕，出生於罕病法立法以後，表示國內罕病防治做得不夠好。

罕病基金會創辦人陳莉茵表示，健保給付罕見疾病藥品，有助讓病友進入醫療體系，找到高風險家庭進行防治，孕前篩檢、產前篩檢、新生兒篩檢等措施，也是防治罕病重要手段，目前11罕見疾病類型產前篩檢，8成孕婦都願意自費檢測，國健署應全面性檢討並增加高風險遺傳疾病各項篩檢，善用篩檢技術防治罕病。

「基金會剛創立時，全台新生兒每年有30萬人，現在只剩13萬。」陳莉茵表示，補助罕病篩檢可讓適婚、適孕族群放心生下小孩；擔心篩檢偽陽性問題，可透過遺傳諮詢、心理輔導等方式處理，不該以此作為擴大篩檢理由，罕見疾病是遺傳過程中最微小的隨機風險，「連如此微小的風險都無法照顧，年輕世代對生育只會更加害怕。」

調查顯示，罕病病友目前就學階段為大學者，占比達25.35%，但總體病友中，未就業比率高達67.17%。陳莉茵表示，受高等教育病患多，但就業率卻偏低，盼透過解決病友交通、居住問題，加強就業輔導、職務再設計等方式，鼓勵病友投入就業，「台灣新生兒已少，衷心期盼罕病病患投入就業，回饋國家社會。」

罕病基金會共同創辦人曾敏傑表示，罕病法通過後，家庭第一胎確診罕見疾病後，理論上第二胎開始，應透過各項防治措施應早期介入，避免風險複製。記者林琮恩／攝影
罕病基金會共同創辦人曾敏傑表示，罕病法通過後，家庭第一胎確診罕見疾病後，理論上第二胎開始，應透過各項防治措施應早期介入，避免風險複製。記者林琮恩／攝影
罕見疾病基金會今天公布首份「罕病病友生活狀況及需求普查」結果，罕病家庭除病友本身外，三等親內有其他家人罹患罕病者，高達45.11%。圖／罕病基金會提供
罕見疾病基金會今天公布首份「罕病病友生活狀況及需求普查」結果，罕病家庭除病友本身外，三等親內有其他家人罹患罕病者，高達45.11%。圖／罕病基金會提供

家人 罕見疾病 風險

延伸閱讀

台灣民主基金會攜手西敏寺團體 深化智慧國會合作

被爆發函1小時內要官員來開會 羅廷瑋公布與國健署LINE對話自清

只因兒篩延遲上路！立委羅廷瑋被指飆罵官員 國健署回應了

皇室最帥王子驟逝！罹患罕病8年器官衰竭　得年22歲

相關新聞

郵政系統昨大當機 竟是肇因中華電信尖峰時段切換網路設備

中華郵政系統昨天中午發生系統當機，不僅臨櫃業務無法作業，就連民眾在ATM領錢也發生扣款卻未吐鈔情況，引發民怨。中華郵政公...

將陸定義為境外敵對勢力 觀光署籲自由行赴陸前先登錄

賴清德總統昨召開國安高層會議，將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度...

嘉義地牛翻身 下午1時7分阿里山規模3.9淺層地震 最大震度4級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天下午1時7分，在嘉義縣政府東方37.6公里，位於嘉義縣阿里山鄉，發生芮氏規模3.9...

桃園83歲翁皮蛇病毒攻大腦語無倫次 家人嚇壞急送醫

83歲的王先生頭皮一側突然又痛又癢，還長出幾顆紅疹，長者以為只是「皮蛇」帶狀皰疹，沒放在心上。沒想到幾天後劇烈頭痛、發燒...

鋒面雨到下周一 強烈冷氣團明午後來襲探9度低溫 這時間最冷

周日之前容易下雨，中央氣象署科長劉宇其今天表示，尤其今明兩天的天氣不穩定，容易有較大雨勢出現。明天之前容易有低雲影響能見...

愛美少年剛打耳洞一直摸...變蜂窩性組織炎住院手術

17歲周姓少年愛漂亮喜歡打耳洞，除耳垂外連左邊耳骨上也打耳洞。因為在意耳洞的情況，他三不五時就摸耳朵，一陣子後應該要痊癒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。