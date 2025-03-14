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6年投資8億元 高雄市立小港醫院升級重度級急救責任醫院

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市政府衛生局今天與市立小港醫院簽署升級重度級急救責任醫院合作意向書。記者郭韋綺／攝影
高雄市政府衛生局今天與市立小港醫院簽署升級重度級急救責任醫院合作意向書。記者郭韋綺／攝影

為解決急診壅塞，高雄市政府衛生局今天與市立小港醫院簽署升級「重度級急救責任醫院」合作意向書，預計在6年內投資6億至8億元擴建急重症大樓，提升心血管、腦中風、新生兒及高危險妊娠、外傷等急重症醫療能力，加護病床數增至55床，並招聘更多護理人力，讓區域醫院就能處理急重症，不需要擠到醫學中心。

高雄市長陳其邁今天出席簽約儀式提到，小港醫院提升為重度級急救醫院將造福80萬南高雄的市民，未來急救醫療量能也將涵蓋到更遠的屏東東港、林邊。

陳其邁說，市立小港醫院2017年12月14日以促參OT+BOT案委託高醫大經營35年，原規畫是「中度級急救責任醫院」，不過高雄步入超高齡社會，重度級醫療需求尤其更為需要。

他說，近兩年統計調查發現，市立小港醫院的急診就醫人次明顯增長，從去年每月平均5525人次上升至114年1至2月7014人次，增幅約27%，其中檢傷1、2 級重傷患月平均人次從321人次增加至368人次，成長約15%。

另，屏東區域轉診小港醫院急診人次為95人，小港醫院已是高雄急救責任醫院中急診人次第4高醫院，僅次高雄長庚、高醫大、高雄榮總，且小港醫院前年救護出勤送醫次數創下1萬200人次紀錄，數據顯示，南高雄民眾急需具備重度級緊急醫療能力的醫院。

衛生局長黃志中表示，小港醫院急重症大樓擴建完成後，逐步增加燒燙傷病房、加護病房，以及急性心肌梗塞、腦中風取栓、裝心臟支架等及重症外科手術，醫護、技術人員都會同步建置。

高醫大校長余明隆說，市府與高醫未來各投資3至4億元，投資急重症醫療設備以外，最重要是醫療人力，優先培育最迫切所需的醫師、護理師，配合急重症醫療設備，逐步分6年完成急重症醫療責任醫院，在護理人員薪資方面，也將維持年年加薪的制度。

高醫董事長陳建志表示，高醫深耕高雄70年，是高雄最完整的醫療體系，這次合作不僅關乎醫院升級，也關乎市民最關鍵時刻能及時獲得最優質醫療照顧，他強調將秉持需求在哪裡、高醫就在哪裡的高醫精神，積極回應市民需求，並持續與市府緊密合作，打造更完善醫療網絡。

高雄市長陳其邁（中）、高雄醫學大學董事長陳建志（右）合力出資升級市立小港醫院為重度級急救責任醫院，左為高醫大校長余明隆。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（中）、高雄醫學大學董事長陳建志（右）合力出資升級市立小港醫院為重度級急救責任醫院，左為高醫大校長余明隆。記者郭韋綺／攝影
高市府衛生局與高雄醫學大學合力出資6億至8億元升級市立小港醫院為重度級急救責任醫院」。記者郭韋綺／攝影
高市府衛生局與高雄醫學大學合力出資6億至8億元升級市立小港醫院為重度級急救責任醫院」。記者郭韋綺／攝影
高市府衛生局與高雄醫學大學合力出資6億至8億元升級市立小港醫院為重度級急救責任醫院。記者郭韋綺／攝影
高市府衛生局與高雄醫學大學合力出資6億至8億元升級市立小港醫院為重度級急救責任醫院。記者郭韋綺／攝影

衛生局 高醫

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