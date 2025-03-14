6年投資8億元 高雄市立小港醫院升級重度級急救責任醫院
為解決急診壅塞，高雄市政府衛生局今天與市立小港醫院簽署升級「重度級急救責任醫院」合作意向書，預計在6年內投資6億至8億元擴建急重症大樓，提升心血管、腦中風、新生兒及高危險妊娠、外傷等急重症醫療能力，加護病床數增至55床，並招聘更多護理人力，讓區域醫院就能處理急重症，不需要擠到醫學中心。
高雄市長陳其邁今天出席簽約儀式提到，小港醫院提升為重度級急救醫院將造福80萬南高雄的市民，未來急救醫療量能也將涵蓋到更遠的屏東東港、林邊。
陳其邁說，市立小港醫院2017年12月14日以促參OT+BOT案委託高醫大經營35年，原規畫是「中度級急救責任醫院」，不過高雄步入超高齡社會，重度級醫療需求尤其更為需要。
他說，近兩年統計調查發現，市立小港醫院的急診就醫人次明顯增長，從去年每月平均5525人次上升至114年1至2月7014人次，增幅約27%，其中檢傷1、2 級重傷患月平均人次從321人次增加至368人次，成長約15%。
另，屏東區域轉診小港醫院急診人次為95人，小港醫院已是高雄急救責任醫院中急診人次第4高醫院，僅次高雄長庚、高醫大、高雄榮總，且小港醫院前年救護出勤送醫次數創下1萬200人次紀錄，數據顯示，南高雄民眾急需具備重度級緊急醫療能力的醫院。
衛生局長黃志中表示，小港醫院急重症大樓擴建完成後，逐步增加燒燙傷病房、加護病房，以及急性心肌梗塞、腦中風取栓、裝心臟支架等及重症外科手術，醫護、技術人員都會同步建置。
高醫大校長余明隆說，市府與高醫未來各投資3至4億元，投資急重症醫療設備以外，最重要是醫療人力，優先培育最迫切所需的醫師、護理師，配合急重症醫療設備，逐步分6年完成急重症醫療責任醫院，在護理人員薪資方面，也將維持年年加薪的制度。
高醫董事長陳建志表示，高醫深耕高雄70年，是高雄最完整的醫療體系，這次合作不僅關乎醫院升級，也關乎市民最關鍵時刻能及時獲得最優質醫療照顧，他強調將秉持需求在哪裡、高醫就在哪裡的高醫精神，積極回應市民需求，並持續與市府緊密合作，打造更完善醫療網絡。
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