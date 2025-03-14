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將陸定義為境外敵對勢力 觀光署籲自由行赴陸前先登錄
賴清德總統昨召開國安高層會議，將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度等。交通部觀光署今表示，將請旅行業者提醒赴陸旅遊者注意自身安全，也呼籲自由行的國人赴陸前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料；並籲請陸方循觀光小兩會協商模式推進兩岸健康有序的交流。
觀光署表示，一直以來秉持雙邊對等原則推動恢復兩岸團體旅遊，之前也表示須先透過觀光小兩會協商。觀光小兩會是兩岸商定，負責處理陸客來台事宜的專責單位，如旅遊安排、品質、權益、安全保障及緊急事故等事項，涉及公權力且行之有年，陸客來台觀光暫停多年，兩岸情勢大幅轉變，基於實務需要，應循觀光小兩會就旅遊安全、品質及穩定等事項展開協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。
針對大陸委員會2024年6月27日起將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」，觀光署指出，配合陸委會所發布警示及相關樣態等資訊，督請旅行業者協助提醒赴陸旅遊國人留意，也呼籲自由行的國人赴陸前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料，以維護人身安全及並利政府急難救助時使用。
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