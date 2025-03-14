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明天「分水嶺」雨後轉寒冷 氣象署：下周凍回冬天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

周六分水嶺，雨後轉寒冷；中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，明天鋒面通過，不定時陣雨雷雨，中北部雨較明顯；鋒面通過後，周日至下周強冷空氣影響，凍回冬天。

氣象署表示，明天至周日清晨鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，易有短暫陣雨雷雨，中部以北、基隆北海岸、澎湖、金門、馬祖留意較大雨勢；下午起冷氣團南下，由北而南氣溫下降。

周日、下周一強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；周日雲多、短暫雨，中南部平地雨勢漸停；下周一水氣持續減少，山區、東半部仍局部雨。下周一晚至下周二晨冷空氣最強，北部宜蘭及馬祖9度，中部金門11到12度，南部、花東及澎湖14到15度。

下周二至下周四強烈大陸冷氣團持續影響，加上輻射冷卻，夜間清晨非常寒冷。各地為多雲到晴，僅花東零星雨。日夜溫差稍轉大，但氣溫仍低，尤其夜間清晨最為寒冷。

氣象署表示，對流雲系發展位置隨機，民眾外出前建議看氣象署網站的雷達回波，並留意豪大雨特報、大雷雨即時訊息，注意自身安全。今天、明天中部以北地區及金門馬祖留意低雲。冷空氣影響期間，清晨夜晚氣溫低，做好保暖工作，留意低溫特報。周日、下周一中部以北3000公尺以上高山有機會降雪，注意高山路面結冰。冷空氣影響期間，沿海、離島風浪大。周日晚至下周一基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

冷氣團 氣象署 馬祖

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