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台語詩人林宗源辭世享耆壽90歲 文化部代頒贈總統褒揚令

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化部政務次長李靜慧（右）今代表頒贈總統褒揚令，由林宗源孫女林采億代表受贈。圖／文化部提供
文化部政務次長李靜慧（右）今代表頒贈總統褒揚令，由林宗源孫女林采億代表受贈。圖／文化部提供

致力推動台灣台語文學發展的詩人林宗源去年11月20日辭世，享耆壽90歲。文化部政務次長李靜慧今天出席台文筆會開幕活動代表頒贈總統褒揚令，由林宗源孫女林采億代表受贈，表彰其對台灣文學的成就與貢獻。

文化部表示，林宗源畢生以推廣臺灣台語文學為職志，堅持對母語文學的熱愛與信念，為台語文學奠定基礎，影響深遠，典範永存。

文化部說，林宗源1935年生於台南，曾任「現代詩社」與「蕃薯詩社」社長，曾獲吳濁流新詩獎、第三屆榮後台灣詩獎、第25屆台灣文學家牛津獎，以及世界詩人會議日本大會名譽文學博士等殊榮。著有詩集《補破網》、《濁水溪》、《林宗源台語詩精選集》，現代詩創作數量超過1400首。

文化部也表示，2002、2024年林宗源將其作品手稿、影像資料、收藏文獻等捐贈國立台灣文學館，豐富台灣文學史典藏，無私精神令人敬仰。

林宗源長年投入現代詩創作，是戰後台語現代詩的先驅詩人。林宗源認為唯有母語創作，才能彰顯深刻的情意與思想，他以母語詩書寫對土地的熱愛、歌詠台灣風土，亦關心政治與社會公共議題，並不遺餘力推動台灣台語文學運動，1991年出資並邀集詩友黃勁連等人，共同創辦台灣第一個台語現代詩社「蕃薯詩社」並發行《蕃薯詩刊》，對台語文學發展具有開創與推展之功。

台灣台語 台灣文學 文化部

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