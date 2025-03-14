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車禍母不治疑詐保千萬收押 保險法學者：隱匿核保不實

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義劉姓男子涉嫌製造自撞意外造成車內母親死亡，獲高額理賠金，保險公司懷疑詐保報警，警方緊急將事故車輛拖回進一步蒐證。記者李宗祐／翻攝
嘉義劉姓男子涉嫌製造自撞意外造成車內母親死亡，獲高額理賠金，保險公司懷疑詐保報警，警方緊急將事故車輛拖回進一步蒐證。記者李宗祐／翻攝

嘉市劉姓男子開車撞橋壁，右前座母親死亡，獲保險理賠1300萬元。警方查出他替身心障礙母親高額投保，事故點偏僻，懷疑他知道右前座安全氣囊損壞，撞死母親詐保，拘提依殺人、詐欺罪移送，檢方昨天聲押禁見獲准。詐保會露餡是保險公司查覺報警；銘傳大學風險管理與保險學系副教授盧榮和說，常見保險業務員為求績效，核保不實，隱匿被保險人病情、身心狀況。

檢察官指揮車禍發生地點管轄朴子警分局及刑事局，組專案小組，循線調查與劉男犯情有關人事物釐清，追查是否有共犯，預謀詐保證據；檢警調查，劉男落網後不承認為詐保害死母親，劉男是電子業作業員，無前科，有正常收入，負債不多，為母投保千萬以上，他自撞橋壁母不治獲龐大理賠金，不合理疑點多。

檢警調查，劉男事後向3家保險公司申請理賠，保險公司發現，劉男疑知道副駕安全氣囊故障，故意隱瞞母親領有殘障手冊投保，受益人都是自己，向警方報案告發。劉男找賴姓、王姓保險業務協助獲理賠金，賴男獲超過百萬元佣金。

銘傳大學風險管理與保險學系副教授盧榮和說，保險業務員不是只負責招攬，有責任的業務員一定會兼扮核保（篩選被保險人）的角色，常見保險業務員為求績效，核保不實，隱匿被保險人病

情、身心狀況，告訴要保人過了2年就沒事，詐保犯罪為避免露餡，分散投保壽險、意外險，一旦被查獲，保險公司可依法解約，追討保險理賠金，要保人負刑責，得不償失。

依保險法第64條，訂立契約時，要保人對於保險人書面詢問，應據實說明。要保人有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實之說明，足以變更或減少保險人對於危險之估計者，保險人得解除契約；其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時，不在此限。前項解除契約權，自保險人知有解除之原因後，經過1個月不行使而消滅；或契約訂立後經過2年，即有可以解除之原因，亦不得解除契約。

保險 安全氣囊 母親

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