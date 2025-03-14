輔導露營場合法化 觀光署：已735家申請

政府近年積極輔導非法露營場走向合法化，交通部觀光署今天表示，目前已有735家業者提出申請。

根據觀光署統計，目前非法露營場有1761家，合法僅154家。

觀光署今天發布新聞稿，內政部在111年放寬非都市土地使用管制規則在農牧用地、林業用地容許使用後，透過農業部、內政部、經濟部、原住民族委員會、環境部及交通部等中央部會及地方政府輔導既有露營場申請登記，111年底僅有2家業者提出申請，迄今已有735家既有露營場提出申請，顯見輔導成效。

觀光署表示，透過「中央機關露營管理協調聯合督導小組」會議跨部會協調合作，滾動修正相關法規，將露營相關設施允設高度自原規定3公尺放寬至4公尺，放寬審認露營場內聯絡通道可達露營場總面積5%。

針對位於農牧用地及林業用地且面積未達1公頃的露營場申請登記部分，觀光署指出，目前土地使用部分已可循非都市土地使用管制規則辦理申請，但露營場內相關設施仍須符合建築法、水土保持法等相關規定辦理露營場登記，始得營運。

觀光署呼籲業者配合政府輔導政策儘速申請登記，提供安全的露營活動場地，共同為台灣露營觀光健全發展努力。