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桃園83歲翁皮蛇病毒攻大腦語無倫次 家人嚇壞急送醫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師王韋翔（左）指出些情況下，病毒會侵犯中樞神經系統。圖／衛福部桃園醫院提供
醫師王韋翔（左）指出些情況下，病毒會侵犯中樞神經系統。圖／衛福部桃園醫院提供

83歲的王先生頭皮一側突然又痛又癢，還長出幾顆紅疹，長者以為只是「皮蛇」帶狀皰疹，沒放在心上。沒想到幾天後劇烈頭痛、發燒，甚至語無倫次，家人趕緊送衛福部桃園醫院。檢查結果帶狀皰疹病毒竟已入侵中樞神經，引發嚴重腦炎。

院方安排王先生轉入加護病房，醫療團隊使用抗病毒藥物及抗生素治療，已康復出院。長者送醫時診斷為嚴重腦炎讓家人驚嚇不已，也慶幸及時就醫。

衛福部桃園醫院神經內科醫師王韋翔指出，帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）是由水痘帶狀皰疹病毒（VZV）引起的疾病，當人體免疫力下降時，病毒可能重新活化，沿著神經擴散，導致帶狀皰疹發病。大多數患者會出現劇烈神經痛和皮膚長水泡，在某些情況下，病毒會進一步侵犯中樞神經系統，導致腦炎或腦膜炎，甚至引發嚴重併發症。

帶狀皰疹病毒影響大腦時，可能會出現劇烈頭痛、高燒不退、意識混亂、反應遲鈍，還有語言或行動異常，如口齒不清、步態不穩，癲癇發作或嚴重情況昏迷。容易感染帶狀皰疹腦炎者通常為免疫力低下者如癌症患者、器官移植患者、HIV感染者，50歲以上風險較高，與長期壓力大、熬夜、過度勞累者，未接種帶狀皰疹疫苗的人

桃園醫院護理師李素貞表示，50歲以上或免疫力較弱者，建議施打帶狀皰疹疫苗，可有效降低發病率與嚴重併發症風險。另外的方法是提升免疫力，規律作息、均衡飲食、適量運動，避免熬夜與過度壓力，讓身體有足夠抵抗力對抗病毒，都可以提升免疫力。

另外，帶狀皰疹初期症狀有單側刺痛、灼熱感、紅疹、水泡，要即時就醫，及早使用抗病毒藥物可降低併發症發生率。帶狀皰疹患者也應避免接觸嬰兒、孕婦及免疫低下者，以免病毒傳播。

帶狀皰疹 患者 病毒

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