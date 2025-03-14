十檔超甜日韓戀愛綜藝來襲！單身即地獄、換乘戀愛、離線找真愛...比偶像劇還虐

讓你的戀愛多巴胺上升吧！

Netflix 提供

2021年開始，韓國帶起了戀愛實境秀的風潮，任何類型、主題或是節目形式不斷推陳出新，不論是養眼火辣的《單身即地獄》，還是在《換乘戀愛》和前任刻苦銘心的相遇，每一檔戀愛綜藝都能成功引起話題，不僅讓參演嘉賓一炮而紅，更在全球造成一股「戀愛熱潮」。

在這樣虛實結合的綜藝節目中，正是有著一群「充滿非現實特質」的素人或網紅「真實存在」，並在「現實的場域中」漸漸發展出曖昧不情的模糊感，奠定了戀愛實境秀如夢似幻，同時又讓觀眾們越看越入迷的魅力，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點了近兩年討論度最高的十檔日韓戀愛綜藝，大家快跟著這些俊男美女，一起掉入甜蜜又危險的曖昧拉扯吧！

NO.10 《Heart Signal》（1～4季）

翻攝／CHANNEL A

於2017年推出的《Heart Signal》被譽為韓國戀綜的開創始祖，目前已播至第四季，節目組找來8位年輕男女於「信號小屋」中合宿一個月，透過日常相處、約會、遊戲等方式發展戀情，參賽者間不能直接表白，而是用「傳送Heart Signal簡訊」來表達好感，進而為節目增加懸念與情感張力。

該節目與一般戀綜的不同之處在於獨特的「戀愛推理」的元素，參賽者不能公開心意，導致出現暗戀、錯過、誤會、三角戀等各種修羅場般地反轉情節，拍攝手法則以溫柔、真實的慢節奏的步調為主，讓觀眾能夠沉浸於出演者之間細膩的情感變化，許多參賽者也透過節目大受歡迎，成功進軍演藝圈、成為綜藝常客，《Heart Signal》不僅塑造了韓國戀綜的新趨勢，也開創了戀愛綜藝與懸疑推理結合的全新類型。

NO.9 《出神入化的戀愛》

翻攝／SBS PLAY

戀綜除了找素人網紅來配對，竟然還創造了最不可思議的題材，《出神入化的戀愛》又名《神靈附體的戀愛》，為韓國SBS電視台製作的創新戀愛節目，節目組邀請8位精通玄學的男女，包括巫師、塔羅牌占卜師、生辰八字專家等，共同在一週的合宿生活中，透過自身專業算出戀愛運，尋找命中注定的對象。

團隊在兩個月內接觸超過1500位相關人士，包括各種類型的資歷、職位等專業人士，進行100次面對面訪談，才千挑萬選出這8位「半仙」，觀眾調侃道，出演者登場時氛圍與一般戀愛節目截然不同，認為這些人不像是來談戀愛，反而看起來是來鬥法的！另外，出演者之間的感情發展也出乎所有人的意料，有的人因為戀情走向未如自己預期的發展，而崩潰退賽，有的人更不畏命運的安排，執意約出心上人，雖然這檔節目的主題相當獵奇，但無疑在戀綜領域上成功製造了話題。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

NO.8 《離線找真愛》

最近口碑極讚的《離線找真愛》為Netflix最新推出的日本戀愛實境節目，被稱為2025年必看的日本戀綜天花板，以「斷網」為主軸，邀請了10位不同背景的男女參加者，前往浪漫之都法國尼斯展開一場異國尋愛之旅。

節目最重要的宗旨就是禁止參賽者手機等電子產品，只能靠一本旅遊指南來探索城市，若想聯繫對方，則必須「寫信」投到對方的信箱裡，所有的情感交流都回到最純粹真誠的方式，一反現今講求速食戀愛的交往模式，以真實的情感交流來一場戀愛實驗，看過的網友表示，「覺得很好看! 鏡頭都拍得很美」、「戀綜越來越浮誇的時代，我果然還是吃日劇跑步這種口味啊，光是牽手就有夠心動」、「離線找真愛比單身即地獄好看100倍」、「看完好想去法國😍風景、美食、剪輯、節目規則、顏質、出演者的衣品都好有質感。」

NO.7 《少男少女戀愛》

翻攝／TVING

在百花齊放、各出奇招的戀綜節目裡，純愛果然還是最無敵的！由《花漾爺爺》朴熙妍PD、 《換乘戀愛》李熙善PD、《劉QUIZ》李彥周編劇共同打造的戀愛綜藝《少男少女戀愛》，找來全國藝術專業的高中少男少女聚集在夏令營中一起度過炙熱的暑假，平均只有18歲的高中生們展現出純真的暗戀，並漸漸發展成初戀萌芽的故事，喚起螢幕前已成年的觀眾們最純粹的校園悸動。

其中話題度最高的就是節目中的招牌CP：東旭&秀敏，文靜氣質的鋼琴才女遇上擅長多種樂器的濃眉男孩，兩人對音樂產生了同樣的共鳴，小心翼翼的靠近彼此，青澀又甜蜜的互動讓觀眾直呼超心動！

NO.6 《今天，喜歡上你了》（1～5季）

翻攝／@kyousuki_offi

《今天，喜歡上你了》是由Abema平台推出的日本戀愛實境節目，找來不同年紀的高中生進行三天兩夜的校外旅行，並在旅行結束的最後一天進行告白，若配對成功的話則正式成為情侶，配對失敗的成員便可能在下一季再次參加校外旅行，年輕的高中生們在旅途中相互了解，探索青春與戀愛的故事。自2017年開播已來到第五季，依舊深受許多觀眾的喜愛，每一季都會到訪不同的景點，像是關島、東灘，除了將拍攝融合日本絕美的大自然風景，出演者也大多是有簽約經紀公司的模特或藝人，因此無論男女顏值都很高，觀眾可以再次感受專屬日本高中生的青春氣息！

NO.5 《愛在山林間》

「初戀，像是人生最後一次戀愛。最後的戀愛，像是人生的初戀。」戀愛不是只有年輕人可以談，成年人也有資格追求幸福！由Netflix推出的日本戀愛實境秀《愛在山林間》是一檔主打熟齡系的戀愛節目，敘述35-60歲的熟齡男女齊聚愛之村，尋找人生最終的戀愛，出演者的年紀平均落在35歲，大多都曾有過一段婚姻或是一定的感情經歷，因此在試圖平衡現實與理想上各自擁有著不同的感情觀，比起追求心動感的一般戀綜，《愛在山林間》中的成員更重視相處自在、價值觀相符、生活習慣等方面，以較為寫實與成熟的角度去看待愛情，會更加慎重地思考道對方是否能夠成為和自己度過下半輩子靈魂伴侶，看過的網友紛紛表示「 真的很好看!」、「好喜歡鯷魚，常會錯意惹人笑，但人其實很好又體貼，希望他也能找到自己的幸福」、「主持人小淳跟Becky的吐槽都超精闢，代入感十足，為節目加分不少」。

NO.4 《夏日咖啡男友》（1～2季）

在性別意識抬頭的年代裡，無論你在性別光譜上的哪一端，你都擁有愛與被愛的權利，繼韓國、台灣推出男男酷兒戀綜獲得廣大迴響後，日本Netflix也迎來了首檔同性戀綜藝《夏日咖啡男友》，節目組找來9位賞心悅目的天菜齊聚「Green Room 綠色空間」，在相處的一個月內，將輪流在「醇萃咖啡車（Brewtiful U）」咖啡車上工作，成員們可以互相選擇有興趣的對象，一邊約會一邊賺取同居生活的費用，透過同居以及咖啡車工作的生活點滴，慢慢培養出修羅場般的感情。

出演者中有來自台灣、日本、巴西各國的男性，不僅各個都擁有精壯的身材與清秀俊美的外表，加上精湛的廚藝或是才華，簡直是完美天菜的最佳典範，節目在播出後便引起不小的討論度，作為日本首部男男戀綜，讓大眾了解到異性戀以外的情感，也讓作為性少數的觀眾能夠更加勇敢的去追愛，再度掀起一波無法抵擋的彩虹風潮，網友稱讚道「 蠻喜歡這部的剪輯步調，每個參加者也都有各自獨特魅力」、「節目規劃很優質，畫面構圖也美，溫溫的節奏和濾鏡色調一整個日系」、「很想鼓勵他們說快跟台灣人交往可以結婚喔」。

friDay影音 提供

由《換乘戀愛》第1、2季的金牌製作人李真姝所打造的全新節目《戀愛兄妹》，以嶄新的配對形式顛覆大眾以往對於戀綜的印象，找來真實的兄妹一起談戀愛，交錯又複雜的感情線，讓人完全猜不到哪對才是真正的兄妹，節目邀請5對兄妹或姊弟齊聚，在對彼此的身分都毫不知情的情況下，出演者們將以家人的角度去解析或助攻自己的兄妹，像是「那個男生配得上我家妹妹嗎？」、「哥哥對那位女生是真心的嗎？」等各式各樣的攻防與猜測，成為這檔節目最大的看點之一。

其中討論度最高的就是一開始相當受歡迎的哥哥龍宇，在配對過程中性格360度大反轉，把所有女生糊弄了一遍，甚至連自己妹妹都不放過，評價急轉直下引來許多罵聲，被韓網封為「戀綜史上最強反派」，另外深受觀眾喜愛的出演者則是真實兄妹朴宰亨&朴世勝，相差三歲的他們可說是節目中的搞笑擔當，哥哥宰亨因長相神似孔劉而廣受討論，妹妹世勝則是被稱為是女演員金惠奫的翻版，兩人從小就在親密的家庭氛圍中長大，造就彼此活潑開朗的原生性格，帶給其他出演者陽光般的救贖感，感染了整個節目氛圍。

NO.2 《換乘戀愛》（1～4季）

翻攝／TVING

討論度爆表的《換乘戀愛》被網友譽為「戀綜天花板」，是韓國串流媒體TVING於2021年所推出的戀愛實境秀，找來多對已經分手的情侶們入住同一個公寓，除了讓他們回顧過去的戀情，也能夠在出演者之中尋找新愛情的可能，節目中可以看到前任和新歡相互的拉扯和曖昧，讓觀眾們感到又糾結又心動。

製作該節目的金仁河PD坦言出演嘉賓的「魅力」正是節目是否能獲得高人氣的主要因素，因此最後選出的成員都極為優質，不僅都擁有高顏值，每一對情侶的揪心過往和心動進行式都是看點之一，像是年下男賢圭對空姐海恩說的「明天見阿，姊姊」，就成為了當時韓國最轟動的撩人語，第二季則是聚焦在女團BESTie前成員多惠與前任東振刻苦銘心的13年戀情，最新的第四季也確定將於今年播出，死忠迷們都引頸期盼著。

NO.1 《單身即地獄》（1～4季）

Netflix 提供、@dear.zia

最火辣的戀綜節目《單身即地獄》在今（2025）年年初剛播畢第四季！節目自2021年播出以來，每一季都能引起現象級的熱潮，出演成員們除了獲得超高關注，更順勢晉升為流量藝人，獨特的戀愛生存模式、刺激的競爭機制以及話題度爆表的參賽者，成功打造出不同於傳統韓國戀綜的魅力。

《單身即地獄》的製作組邀請一群單身男女來到被稱作「地獄島」的荒島上，讓參賽者在沒有手機、有限物資的條件下，透過交流互動發展出感情，配對成功後的情侶才能前往「天堂島」約會。每位出演者不只長相身材都相當養眼，個性也都非常鮮明，最具代表性的話題人物像是宋智雅、DEX（金珍映）、車炫承等人，都在節目播出後廣告邀約不斷，更成為許多綜藝節目的固定嘉賓。觀眾們看著這些超高顏值的網紅們化身「海王」、「海后」勾心鬥角，反轉又反轉的關係進展更讓人完全無法預測，可說是目前亞洲最受歡迎的戀愛節目之一。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2025年03月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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