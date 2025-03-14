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電價恐漲 童子賢喊話台電：給弱勢優惠「若中暑能省到的電有限」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
碩董事長童子賢說，我國工業電價已經不是3年前比國際便宜時代，台電應該尋求有效率且實惠的發電方式。記者李青縈／攝影
碩董事長童子賢說，我國工業電價已經不是3年前比國際便宜時代，台電應該尋求有效率且實惠的發電方式。記者李青縈／攝影

經濟部本月下旬即將召開電價審議委員會，傳出恐怕將再調漲。和碩董事長童子賢說，電價穩定是社會安定祥和基礎，盼望漲價不要影響用電數低用戶，並且給予經濟弱勢者優惠。他也強調，工業電價已經不是3年前比國際便宜時代，台電應該尋求有效率且實惠的發電方式。

電價已經連續多年漲價，立法院預算給台電的千億元撥補尚未確認，目前傳聞將調漲工業、民生用電。行政院長卓榮泰日前指出，能不調漲最好，但撐不下去就要靠舉債、漲價，舉債可以單靠台電決定，電價則是要經過審議委員會。

童子賢出席和信醫院35周年院慶大會後，他受訪表示，如同醫療健保完善是台灣社會的安定跟祥和創造基礎，穩定供電跟電價優惠對基層家庭、社會弱勢者也是重要根基。若電價調漲，希望不要影響到用電度數低者，如用電度數400度、500度以下用戶，台電給予優惠。

童子賢說，台灣用電結構中，產業用電占70%，其中又工業用電占七、八成，真正民生用電約僅有18%。民生用電根本不是主流用電，其中更包含一般家庭或是經濟弱勢者，若是電價調漲，對台電收入改善幫助有限。他笑稱，就算努力不吹冷氣、若到中暑，能省到的電也有限。

然而，童子賢說，我國工業電價已經不是3年前比國際便宜的時代，產業用電成本早就追上國際。現在工業電價已經超過馬來西亞、印尼、越南等製造廠林立國家，不只跟南韓差不多，更要追上中國大陸。

童子賢呼籲，我國應該追求經濟實惠且有效率的發電方式，否則成本高、電價低，現在立法院的撥補又沒來，台電永遠都在虧損。

台電 調漲 電價

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