網紅Andy自訴頻道被奪 爸首發聲：4、5年前就有跡象

知名YouTuber「眾量級CROWD」的創辦人之一Andy老師，日前公開指控前女友家寧及其母親，奪取經營10年的頻道，風波持續延燒，Andy是雲林人，他的爸爸今受訪表示，早在4、5年前他就警覺不對，有提醒孩子要注意，沒想到仍發生今天這種事情，直嘆對方「吃人夠夠」，現在已委由律師處理。

網紅Andy老師日前拍片細數前女友家寧一家奪取頻道8大罪狀，引起關注，他的父親表示，4、5年他想要了解孩子公司的財務狀況，但對方家長一再推辭，一下身體不好、一下很忙，用各種理由推托，就是不跟他見面，當時他就覺得不對勁，有提醒孩子注意，也相信孩子有足夠智慧處理，沒想到卻是信任過頭，發生今天這種情事。