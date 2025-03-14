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新冠併發重症桃園48例 桃衛生局籲高風險族群快接種JN.1疫苗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局呼籲接種新冠疫苗是減少確診的有效方法。圖／衛生局提供
衛生局呼籲接種新冠疫苗是減少確診的有效方法。圖／衛生局提供

桃園市政府衛生局表示，連日氣溫變化大，不注意保暖，容易感染呼吸道疾病包括新冠病毒，不容小覷。衛福部疾病管制署疫情監測資料顯示至3月13日止，全國新冠併發重症498例確診，桃園48例，提醒未接種JN.1新冠疫苗者盡速接種，以提升保護力。 

衛生局說明，目前已知新冠併發重症確診個案的臨床表現包含發燒、乾咳、倦怠，還會出現頭痛、腹瀉等症狀，嚴重時可能會併發肺炎、呼吸衰竭，甚至死亡。提醒接種疫苗是預防疾病和減少重症風險最有效的方法，感染易併發重症及死亡的65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群應盡速接種疫苗，以提升免疫保護力。

衛生局說明，如未滿12歲以上且尚未接種者，可以接種Novavax JN.1新冠疫苗；滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna JN.1疫苗，呼籲盡快接種JN.1疫苗，及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線0800033355洽詢，或至衛生局官網查詢，如有流感或新冠疫苗接種相關問題。

新冠疫苗 死亡 衛生局

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