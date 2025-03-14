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消保處抽查市售橡皮擦 3件標示不合規定

中央社／ 台北14日電

橡皮擦是學生必備文具之一，行政院消費者保護處抽查市售橡皮擦，在重金屬、塑化劑檢測都符合規定，但有3件標示不合規定，包含證書到期失效、無相關登錄商品名稱或型號等。

學生寫作業、上班族處理文書文件時，橡皮擦都是不可或缺的使用文具商品。消保處今天發布新聞稿，公布市售筆擦品質檢測及標示查核結果，提醒民眾選購橡皮擦時應留意品質及標示。

消保處在去年12月間採購30件市售橡皮擦並進行品質檢測，包含8種重金屬及6種塑化劑含量，品質檢測結果顯示，30件市售橡皮擦都符合規定。

不過，在標示查核部分有3件不合規定，其中1件涉及商品標示法，違規樣態為國外製造商或國外委製商的名稱未以外文標示；另外2件則是涉及商品檢驗法，不合規定樣態分別是證書到期失效以及沒有相關登錄商品名稱或型號。

消保處表示，違法部分都已請主管機關經濟部標準檢驗局依法查處。

消保處提醒，民眾選購筆擦時應注意是否貼有「商品檢驗標識」以及中文標示，並檢視廠商名稱、廠商資料、原產地及製造日期等各項標示是否清楚，不要隨意購買來路不明的商品。

此外，使用時應注意商品警語及注意事項，尤其應避免讓學童將筆擦置入口中，且當筆擦體積變小後，應收納於嬰幼兒無法接觸的地方，以避免誤食甚或導致窒息。

主管 塑化劑 收納

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