鋒面雨到下周一 強烈冷氣團明午後來襲探9度低溫 這時間最冷

周日之前容易下雨，中央氣象署科長劉宇其今天表示，尤其今明兩天的天氣不穩定，容易有較大雨勢出現。明天之前容易有低雲影響能見度，目前氣象署發布濃霧特報，尤其中部以北和金馬特別容易受到影響。

周日開始要注意溫度變化，他說，因為強烈大陸冷氣團一直影響到下周，天氣上來說會比較寒冷，雖然後續轉為乾冷，但周日、下周一低溫和水氣條件配合的話，高山容易出現結冰，中部以北3000公尺以上山區不排除局部降雪情形。

今天到周日天氣不穩定，容易下雨。劉宇其表示，明天下半天開始，強烈大陸冷氣團逐漸南下，明天下半天一直到下周留意氣溫明顯下降、轉冷，做好保暖工作。

目前天氣部分，劉宇其表示，今天鋒面在台灣北部外海，部分雨區移入、影響北部和宜花陸地，所以目前天氣還是不穩定。中部和南部沒有太多雲系影響，但還是會有間歇性陣雨出現。

未來1周天氣變化情形，劉宇其表示，鋒面今晚在台灣北部和北部外海位置，當中開始有低壓逐漸形成，當低壓形成之後，會帶動鋒面往南推進，所以明天是鋒面南下過程，雨區降雨部分會比較明顯。蒙古有另外一股高壓勢力往南推展，代表明顯的冷空氣逐步南下。大陸高壓周日會持續影響台灣天氣，所以周日到下周整體來說都是偏冷的天氣，氣溫和這幾天差距會非常大。

降雨趨勢，劉宇其表示，今天由於鋒面在台灣北部到北部外海，所以降雨以中部以北和東半部地區為主，其中在北部和宜花容易有局部性較大雨勢出現，當中還是可能有局部性雷雨發生，至於南部降雨短暫、空檔比較多。明天鋒面逐漸南下通過，整體雨區變廣，全台各地天氣相當不穩定，中部和北部容易有較大雨勢出現，會是這段時間天氣最不穩定的時候。

劉宇其表示，周日水氣持續影響，不過各地雨勢逐漸趨緩，還是容易有短暫雨出現，下周一整體降雨才會緩和。下周預計會是穩定的天氣，只有山區和東半部地區會有一些零星短暫雨。

氣溫趨勢，劉宇其表示，今明兩天北台灣偏涼，整體溫度變化不大；明天白天北部25度左右，但是明天下午鋒面通過，溫度就會明顯下降，北部地區周日中午溫度可能只有15度左右，其他地區周日溫度也有明顯下降情形。

劉宇其表示，預計這波強烈大陸冷氣團影響最明顯的時間，會是下周一至下周二，溫度持續下探，最冷時間點預計在北部、宜蘭、馬祖下探到9度至10度左右，中部和金門有機會來到11至12度，南部、花東、澎湖大概14至15度之間，溫度和這幾天相比差距非常大。

下周二之後，後續冷氣團持續影響，劉宇其表示，但是轉為乾冷的天氣型態，溫差有稍微擴大一些，但是夜間清晨溫度相當嚴寒，務必做好保暖工作。