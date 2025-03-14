鋒面雷雨持續到周日 明晚轉冷 下周探6度低溫高山迎雪

今天各地雲量依然偏多，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，有短暫陣雨或雷雨機會，對流發展沒有昨天旺盛，下雨機會仍高。由於鋒面在台灣北邊，夜晚清晨溫度較低的時候，西半部容易有濃霧發生，留意行車安全及對飛航可能造成的影響。

溫度方面，吳聖宇說，跟昨天差異不大，北部、東北部白天高溫22至25度，中部及花東地區高溫26至29度，南部有機會來到30度或以上，雖然冷空氣不強，但是南北之間仍有溫度的差異。今晚到明天清晨，中北部、東北部空曠地區低溫大約15至17度，南部及花東空曠地區低溫17至19度，起霧的地方因為溼度高，體感可能會比較偏涼，中南部的日夜溫差相對較為明顯。

吳聖宇表示，明天上午鋒面還是在台灣北方，下午到晚間隨著中高層短波槽靠近，在台灣東北方海面逐漸有低氣壓發展，帶動鋒面南下，由北往南通過台灣上空，上午在中部以北到宜蘭、花蓮一帶有局部短暫陣雨或雷雨，下午到晚間鋒面通過，降雨的範圍將逐漸擴大到全台灣，中部、北部、東北部一帶降雨還是相對較為明顯，並且有較高的雷雨發生機會，也可能出現局部較大雨勢。

明天白天的溫度跟今天差不多，吳聖宇表示，甚至因為鋒前暖區的關係，可能還要比今天略高1至2度，北部、東北部白天高溫23至26度，中部及花東27至30度，南部仍可達30度以上。

不過，吳聖宇表示，明天晚間鋒面通過後，風向轉偏北風，逐漸有冷空氣南下來到北台灣，明晚到周日清晨北部、東北部空曠地區低溫可能降到12至14度，中部空曠地區低溫也會降到14至16度，南部及花東空曠地區低溫仍未受影響，還是有17至19度左右。

周日清晨之前鋒面的影響仍較明顯，各地有降雨，並有雷雨發生機會，中北部、東北部有局部較大雨勢。吳聖宇表示，上午過後鋒面已經南移遠離，不過後續中高層槽線通過，伴隨華南雲雨帶影響，水氣仍多。各地持續會有短暫陣雨機會，發生雷雨的可能性降低，雨勢也減小，降雨型態又會轉回冬季型的綿綿陰雨狀態。

吳聖宇表示，周日晚間水氣較為減少，降雨的範圍逐漸縮減到大台北、東半部以及中南部山區一帶，西半部平地有機會逐漸恢復多雲到陰的天氣。由於中高層溫度明顯降低加上還有些水氣，中北部高海拔山區可能有局部冰霰或雪發生的機會。

溫度方面，吳聖宇表示，強冷空氣持續南下，溫度將會明顯轉冷，北部、東北部白天高溫只剩下14至16度，中部及花蓮地區高溫也會降到17至20度，南部及台東地區高溫降到22至25度左右，普遍都有7至9度不等的降幅，北台灣溼冷的感受會特別明顯。

他說，周日晚間到下周一清晨，中部、北部、東北部空曠地區低溫就會降到10至12度，北部沿海一帶不排除會有10度以下低溫機會，南部及花東空曠地區低溫也會降到13至15度左右，整體感受會顯著偏冷。

下周一強烈大陸冷氣團的乾冷空氣持續南下，水氣逐漸減少，吳聖宇表示，但是白天期間仍有些殘餘的水氣要通過，北部、東半部雲層仍較厚，中南部有機會看到陽光露臉，降雨的部分則是在東半部地區以及中南部深山地區有些局部短暫陣雨機會，部分高海拔山區仍有出現少量的冰霰或雪的可能性。

下周一晚間空氣進一步轉乾，吳聖宇表示，雲量仍多，但降雨會持續減少，大部分地方都是多雲或陰的天氣為主，高海拔山區出現冰霰或雪的可能性也下降。北部、東北部白天高溫維持13至15度左右，中部及花東地區高溫17至20度，南部高溫20至22度。

他說，下周一晚間到下周二清晨在中北部、東北部空曠地區可能有8至10度低溫發生機會，但仍要看雲層散開的情況，以及輻射冷卻作用發揮的程度而定，南部及花東空曠地區低溫也只有10至12度左右。

下周二至下周四清晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，吳聖宇表示，夜晚清晨配合輻射冷卻作用造成的低溫情況，由於水氣愈來愈少，雲層散開的機會高，因此輻射冷卻的條件也會更容易達成，尤其是中北部、東北部內陸空曠地區，風力較小的位置，輻射冷卻可能最為明顯，預估有6至8度低溫發生機會，南部及花東空曠地區低溫也可能降到10度上下。

天氣方面則是以晴到多雲為主，吳聖宇說，空氣乾燥，整體沒有明顯的降雨機會，高山地區也不會再有降雪。

至於何時回暖？他表示，下周四白天起溫度回升。後續一直到下個周末溫度有持續上升的趨勢，但是日夜溫差仍然會比較大。天氣方面則是持續穩定，大致維持晴到多雲天氣，起霧的機會又會逐漸提高起來。再下一波的天氣變化可能要等到再下1周，因此下周會是一段天氣比較穩定的時期，後續變化持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。