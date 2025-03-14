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冬衣先別收 賈新興：下周一寒流探5度低溫、台北8.7度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一有受寒流影響的機率，最低溫出現在下周二至下周三清晨，台北氣象站低溫預估8.7至9.5度， 苗栗以北空曠區可能出現5至7度的低溫。本報資料照片
下周一有受寒流影響的機率，最低溫出現在下周二至下周三清晨，台北氣象站低溫預估8.7至9.5度， 苗栗以北空曠區可能出現5至7度的低溫。本報資料照片

近期可能又有寒流？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估下周一有受寒流影響的機率，周日深夜至下周一清晨，太平山有降雪的機率。最低溫出現在下周二至下周三清晨，台北氣象站低溫預估8.7至9.5度， 苗栗以北空曠區可能出現5至7度的低溫。

近期天氣趨勢，他說，明天，午後彰化以北及宜蘭有局部短暫雨。周日受大陸冷氣團影響，嘉義以北及宜花東有局部短暫陣雨，午後高屏及台東亦轉有局部短暫雨。下周一各地山區有零星短暫雨， 午後有逐漸受寒流影響的機率。下周二至下周三，花東山區有多雲。下周四至下周六，午後花東山區轉多雲，23日各地天氣穩定晴朗。

賈新興說，短期氣候預測顯示，3月下旬降雨少，4月中旬至下旬降雨轉偏多。3月下旬氣溫漸回暖，4月上旬及中旬氣溫偏暖。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 寒流

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