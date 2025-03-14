3/16起乍暖還寒連冷5天 中部以北高山可能降雪
中央氣象署預測，今明2天鋒面影響，天氣不穩定，但氣溫舒適，16日起強烈大陸冷氣團南下，將影響至20日，北部低溫探攝氏10度左右，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。
氣象署預報，今明2天鋒面影響，天氣仍不穩定，各地降雨機率偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部、東北部、東部地區有局部大雨機率；不過，氣溫舒適，白天高溫都可達攝氏24度以上，中南部上看30度。
氣象署說，16日將有一波強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；17日降雨趨緩，天氣轉為乾冷，持續影響至20日，16至17日，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，應留意路面結冰現象。
氣象署預測，17日北部低溫降至10度，其他地區低溫15度以下，高溫部分，北部約18度，其他地區20度以上；18至20日，強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻，北部低溫下探9度、中部10度、南部12度、花東14度，各地高溫可達20度以上。
氣象署說，21日起，強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，但清晨各地天氣仍偏冷。
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