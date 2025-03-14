鋒面影響天氣不穩定 北部東部留意局部較大雨勢
中央氣象署表示，今天受鋒面影響，天氣不穩定，水氣偏多，各地降雨機率偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部、東北部、東部地區有局部較大雨勢發生機率。
氣溫方面，氣象署預測低溫在中部以北及東北部約17至20度，其他地區約21至23度；高溫在北部及東半部是24至27度，中南部可達30度左右；至於離島澎湖全天19至25度，金門16至22度，馬祖12至15度。
此外，中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路注意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中南部污染物稍易累積；台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言