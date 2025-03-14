家寧媽恐布局10年 林智群：根本投資天后、她投資什麼我都跟

百萬YouTuber「Andy老師」日前透過「分手後我一無所有」影片，指控前女友家寧及家人將頻道「眾量級」整碗端走，「頻道是我努力10年的成果，沒想到分手後就被完全切割」。律師林智群在臉書表示，從家寧的媽媽幫忙成立的「群海娛樂股份有限公司」登記資料，可以看出3個事情，「人家在10年前就安排這個局，Andy要怎麼提防？」

林智群直呼「細思極恐」，第一，公司資本額只有20萬元，Andy跟家寧10年前拿不出20萬元，非得張媽媽出一半的錢10萬元？他表示，自媒體跟台積電不一樣，不是資本密集，不需要太多資本，如果成立一個公司需要5000萬元，張媽媽出了2500萬元，那她取得50%股權，沒人會講話，因為如果新創公司需要這麼多錢，出最多錢的就是老大，可是群海娛樂公司不需要這麼多錢，它的資本額只有20萬元，那公司很缺那個10萬元，非張媽媽拿出來不行嗎？

林智群說，第二，「眾量級」頻道保守估計每年可以賺1000至2000萬元，張媽媽出資10萬元取得50%股權，每年可以進帳500至1000萬元，「根本一本萬利，買台積電股票都沒這麼高的投資報酬率，張媽媽根本就是投資天后，比巴菲特還厲害」。

他表示，第三，當初出資程序，都是張媽媽處理的，搞不好連Andy出資5萬元部分，都沒金流，可以證明5萬元是從Andy帳戶匯款的，10年前可能是張媽媽幫Andy出這5萬元，所以現在張媽媽律師函才主張「Andy只是掛名的股東」，連Andy的25%股份都是她的，因為Andy沒實際出資。

林智群說，這個到法院就是對張媽媽有利的證據，人家在10年前就安排這個局，Andy要怎麼提防？「下次張媽媽要投資什麼，我一定跟」。

網友表示，「讓眾量級頻道身敗名裂，回復到20萬價值的時候，就算討回公道了」、「也不用爭那原頻道了，因為這一事件後原頻道也黑掉了，恐怕變得一文不值」、「沒關係啦！就放給她們吧！我就不信給她們能夠維持多久！Andy的實力，再創一個東山再起也不是不可能」、「這真的沒輒，只能另闢新頻道了」。