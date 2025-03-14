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美食當前忌不了口？藥師曝：「餐前阻斷」這麼做

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
網紅三寶藥師。圖／三寶藥師提供
網紅三寶藥師。圖／三寶藥師提供

美食當前，很多人難以克制。藥師建議，盡量選擇原形食物、避免加工食品，但若嘴饞不易控制食慾，可透過餐前阻斷澱粉的輔助產品，坊間成分五花八門，應清楚成分功效，尤其正在吃醫生開立的藥品者，更應充分諮詢藥師，以防危害健康。

坊間因應大吃大喝上市的阻斷系列產品，成分五花八門，包括有白腎豆、山苦瓜、洋車前子、非洲芒果籽等，讓民眾看得眼花撩亂，深怕買錯，多花冤枉錢還吃出大問題。

網紅三寶藥師建議，喜歡吃甜食澱粉，或是聚餐應酬多、嘴饞不易控制食慾的人，就需要穩定調控的輔助產品。可在餐前選擇含有白腎豆、苦瓜胜肽及鉻、非洲芒果籽及辣椒萃取的保健食品。

三寶藥師說明，如果當餐澱粉居多，例如白飯、麵食、麵包、燒餅、蔥油餅、蛋糕、糕餅等，可在餐前20分鐘至30分鐘，適量白腎豆保健食品，但因白腎豆抑制澱粉吸收會容易餓，血糖會變低，使飢餓素分泌更多，建議搭配苦瓜胜肽及鉻，穩定調控，才能有助於維持醣類正常代謝。

三寶藥師分析，研究指出，白腎豆具有抑制a-澱粉酶的作用，可以減少人體對澱粉或碳水化合物的吸收，適合在吃很多澱粉時食用；苦瓜因含有多種生物活性成分，可促進新陳代謝，苦瓜胜肽是由苦瓜中萃取出來的小分子蛋白質，更易被吸收，有助於調節生理機能；鉻酵母可以幫助穩定調控，讓身體平衡更穩當、不波動。

三寶藥師指出，非洲芒果的籽提煉出含特殊的植物蛋白和抗氧化成分，可助維持正常食慾不失控；有些產品添加維生素B1，有助維持正常的食慾，並幫助維持能量正常代謝；添加洋車前子也是不錯的順暢因子。

食慾

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