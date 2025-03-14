今明防雷雨突襲 吳德榮：冷空氣明晚抵達 這時升級寒流
中央氣象署發布濃霧特報，今天中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至嘉義已或將出現能見度不足200公尺的現象，新北及台南能見度亦較低。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨嘉義以北至桃園有局部濃霧，東半部有局部雨。
今天鋒面在北部近海徘徊，北台灣稍涼，南台灣仍偏暖；吳德榮說，由於鋒面接近、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部及金馬容易起霧。北部14至24度、中部17至28度、南部19至31度、東部19至29度。
明天下午至周日鋒面通過，吳德榮表示，明天下午起各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。明晚起冷空氣南下、氣溫驟降，周日晚已逼近強烈大陸冷氣團標準。
吳德榮表示，下周一至23日連續7天大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲。下周一至下周四白天在陽光下或不覺冷，但入夜及清晨因輻射冷卻加成，將原強烈大陸冷氣團推升至觸及寒流的標準，部分平地的最低氣溫甚至可降至5度左右；不過、模式還在微調，需密切觀察。下周五白天起至23日冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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