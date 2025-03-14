濃霧特報 北台灣雷雨續轟 明晚強烈冷氣團南下

今天中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園至嘉義已或將出現能見度不足200公尺的現象，新北及台南能見度亦較低。

氣象署說，今天受鋒面影響，天氣仍不穩定，北部、東北部、東部地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則會出現一些降雨空檔。

氣溫方面，今天低溫中部以北及東北部17至20度，其他地區21至23度；高溫在北部及東半部是24至27度，中南部可達30度左右；澎湖全天19至25度，金門16至22度，馬祖12至15度。

明天白天鋒面影響，天氣較為不穩定，留意中小尺度對流系統伴隨的短延時強降雨及雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；北部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則會有一些降雨空檔。

明晚至周日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。不過，周日整體雨勢隨著強冷空氣南下會逐漸趨緩。

下周一強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，強冷空氣南下，逐漸轉為乾冷天氣型態；僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。北部及東北部10至15度，中部12至18度，南部14至21度，花東14至19度。

下周二至下周四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣整天寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中南部留意日夜溫差變化大；環境明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區零星短暫雨。北部及東北部9至20度，中部10至20度，南部12至25度，花東14至22度。

下周五起強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，清晨各地天氣仍偏冷；下周五至3月23日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫雨；3月23日東北部地區亦有零星短暫雨。

明天台中以北地區易有低雲或局部霧影響能見度。周日至下周一中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，留意路面結冰等現象。春季天氣變化快速，鋒面影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。