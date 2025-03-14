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健康你我他／早安圖給靈感 創作欲大爆發

聯合報／ 文／鄭惟方（桃園龜山）
無意間被早安圖中的詞句感動，興起了自媒體般的發表欲望。圖／鄭惟方提供
無意間被早安圖中的詞句感動，興起了自媒體般的發表欲望。圖／鄭惟方提供

離開職場後，LINE互動的群組漸漸減少，互動話題重疊性高了，但發現早安圖規律地出現，且隨著歲月流逝不減反增，我原本對PO早安圖有點不屑，感覺生活沒重心才會這樣轉來轉去的互道早安，因此一直是禮貌性的、很被動的回應，直到無意間被早安圖中的詞句感動，也驚喜圖案的美與創意，之後也興起了自媒體般的發表欲望。

這剛好呼應了退休時兒子提醒的3件事中的第一項「做有興趣的事」，我從小在鄉下長大，手玩鋤頭、腳和泥巴等日子相當多，所以園藝、蒔花弄草早已是我熟悉上手的閒暇興趣，往往會讓我忘記時間，為了感受種植樂趣與實作，我開始動手拍花、拍盆栽當背景，企圖配上自己在教育職場上運用文字產出力量，自製早安圖於焉而生。

想法落實後，最大收穫是自己，早安圖從被動因應，到主動傳達自己的生活體驗，樂趣無窮。尤其是因此釣出幾位社區鄰居、運動朋友是同好，自製早安圖日日進行中，衍生彼此互尬誰家紅綠芬芳滿園中，這也是額外收穫。

分享、較量興趣成果之餘，我們還互相分享實體盆栽，誰剛好需清陽台、清頂樓空間時，植栽就有機會在同好之間往返，會有我的報歲蘭是誰家的姊妹，她親娘又是另一家人的，株繁不及備載。這又是早安圖的一份特別禮物。

盆栽 職場

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