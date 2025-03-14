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睫毛膏碰到皮膚 過敏性結膜炎上身

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
醫師提醒，民眾應留意刷睫毛膏的上妝過程，不要碰到睫毛根部的皮膚。本報資料照片
醫師提醒，民眾應留意刷睫毛膏的上妝過程，不要碰到睫毛根部的皮膚。本報資料照片

季節入春，當心花粉、化妝品容易引發過敏。一名化妝品專櫃櫃姐自知花粉會引起過敏，路過百貨旁花園常戴上護目鏡、口罩保護，但眼睛仍發癢難耐，甚至被客戶問「妳眼睛怎那麼紅？」就醫發現，原來是為了呈現專業形象、打扮貌美刷上睫毛膏，導致過敏性結膜炎。

振興醫院一般眼科部主任許粹剛說，近期門診就醫病人中，不乏打扮時髦女性，因對花粉過敏，加上睫毛膏，導致雙重過敏原夾擊，眼睛嚴重紅腫，眼結膜呈現如「龍眼肉」發炎樣貌，但患者因眼睛癢，下意識揉眼，進而引起紅腫、細菌性感染等嚴重症狀。

許粹剛提醒，民眾應留意刷睫毛膏的上妝過程，不要碰到睫毛根部的皮膚，避免睫毛膏落入眼內，引起眼瞼發炎、眼睛發癢及分泌物增多情形。他說，若化妝品不慎落入眼中，應閉上眼睛讓異物流出，或用眼藥水沖洗，無法改善時應立刻就醫；使用水溶液性質化妝品時，建議使用無菌生理食鹽水沖洗，時間約3至5分鐘。

許粹剛說，過敏性結膜炎可透過冰敷緩解不適，但當細菌感染導致眼瞼炎，則須用抗生素、類固醇治療，並保持眼部清潔，建議民眾可以1比1比例，混合純水與嬰兒洗髮精，以清潔睫毛根部，每天1至2次，緩解毛囊口阻塞，呼籲眼部卸妝要徹底，因殘餘化妝品恐導致眼瞼板腺體開口阻塞，造成眼瞼發炎、針眼，或過敏性結膜炎。

許粹剛說，卸除眼妝時，建議用不致粉刺性的卸妝油，以棉片沾取後，先在眼睛及睫毛按壓停留20至30秒，待彩妝溶解後，再以畫圈方式卸妝，並重複數次，直到眼妝清除乾淨。

化妝品 眼妝 睫毛膏

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