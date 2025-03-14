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與長輩聊天多聽少批評 6招跨越代溝

聯合報／ 廖慧燕／大林慈濟醫院護理部副主任
和長輩對話，要適時的給予回饋。圖／123RF
和長輩對話，要適時的給予回饋。圖／123RF

不少人面對長輩不斷重複同一件事，老是述說自己過去的經歷，總難免不耐煩，溝通逐漸變成一道鴻溝。台語順口溜形容老人：「坐著會哈唏、躺著睡不去、卡講攏過去、隨講隨忘記。」其實只要掌握幾個與長者的溝通原則與技巧，自然就能避免不同世代的那道鴻溝。

1.同理的傾聽

勿中斷老人的談話，並且注視老人及留意其身體的語言，必須不時給予點頭或微笑，要盡量避免環境的干擾，以利其傳達訊息的過程。

2.保持沉默

可運用眼神、點頭、面部表情，表達對老人的尊重及關心。

3.回應

與老人溝通時，要適時的給予言語及非語言的回饋，有助於老人談話的意願，可讓老人知道聽話的人瞭解他的感受。可重複引用老人的話語，除了可引導老人回到談話的主題，並可達到給予回應的目的。但回應老人時，須避免加入任何的價值判斷或個人主觀的意見，應該尊重老人話語的原意。

4.澄清

對老人述說的內容不瞭解或有疑問時，應向老人提出詢問並弄清楚老人所要表達的真正意思。例如可詢問的句子如：「你的意思是不是…？」、「你剛才所說的重點是…？」

5.提供接納的態度

先自我介紹，給予老人合宜的稱謂，並說明談話的目的，同時保持態度自然沉穩，面部表情平和及愉悅，表示對老人家的話語有興趣及關心。主動且有耐心的傾聽，並適時給予非語言的回饋，如點頭、微笑或肢體語言等。

6.給予緩慢清楚的訊息

盡量使用老人熟悉的語言來對談，且談話時保持只有一人說話，說話時速度緩慢且清楚，句子要簡短，句子之間稍作停頓。考慮老人的知識程度，避免使用老人不易瞭解的字句，也盡量避免使用字音相似的字眼及冗長的句型，或使用新潮的字眼、不易瞭解的俚語或專有名詞。

其實老年人很簡單，只要多用心傾聽、少批評、真誠陪伴及多一點耐心。如果你願意給孩子的是全部的愛與關懷，也別忘了父母也是這樣對你。關心父母沒有「改天」，愛就要即刻行動。

溝通 父母 語言

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