北榮重粒子治療受重視 美紐約大學朗格尼學中心簽備忘錄

台北榮總重粒子癌症治療備受國際重視。北榮今與美國紐約大學朗格尼醫學中心舉行合作交流會議,深化雙方在醫療教育、臨床研究及專業醫療領域的合作,尤其聚焦於癌症治療領域。此次合作由該校董事辜仲立積極促成,北榮院長陳威明與紐約大學朗格尼醫學中心首席執行長暨紐約大學Grossman醫學院院長Robert I. Grossman共同簽署合作備忘錄。

為加強雙方在胰臟癌治療領域的合作,今更於北榮重粒子癌症治療中心舉行共同揭牌儀式,開展重粒子治療合作計劃,共同研發新的治療模式,安排病人來台接受治療,並共享治療與研究成果,為跨國醫療合作揭開新頁。

美國紐約大學朗格尼醫學中心為全球領先的醫療機構之一,其臨床與研究實力享譽國際,今年更與北榮同列「Newsweek 2025年全球最佳醫院」前250強。陳威明說,本次合作交流會議提供了寶貴的國際交流平台,象徵雙方在醫療領域更緊密的夥伴關係。透過此次合作,雙方將攜手提升癌症臨床治療品質,推動跨國尖端醫療技術與研究。

北榮113年5月起啟用重粒子癌症治療,迄今已治療約450位病人,獲得滿意成果,特別是胰臟癌的治療更有突破性的發展,引起紐約大學朗格尼醫學中心癌症治療中心的高度重視,期間有多次的交流。陳威明特別感謝該校董事辜仲立全力促成雙方進一步的正式合作,不僅在去年10月安排紐約大學校長Linda G. Mills等人參訪榮總,雙方更決定深化合作,安排在今由該校醫學院院長及多位專家,親自來台簽署合作備忘錄。

Robert I. Grossman院長為全球醫療領域的重要領導者,現任紐約大學朗格尼醫學中心首席執行長及NYU Grossman School of Medicine院長。他推動醫療創新,建立加速3年制醫學博士課程,並為醫學生提供全額學費獎學金,擴大醫療機構影響力,使NYU Langone Health成為美國東北部最大的醫療系統之一。此外,他在數據驅動的醫療保健領域亦居於領導地位,致力於改善病人預後及簡化臨床工作流程。

為了表彰對醫學及醫學教育的貢獻,紐約大學醫學院於2019年正式更名為NYU Grossman School of Medicine,以示敬意。此次交流會議,Grossman院長特別以「Leaders and Leadership」為題,發表專題演講。同行的還有眼科權威Elisabeth J. Cohen教授、放射腫瘤Alec Kimmelman教授、及著名心理學家Stacey C. Kimmelman。

Grossman院長表示,這是紐約大學醫學中心在海外簽署的第一份合作備忘錄,十分重視,今後會推介病人到北榮接受先進的重粒子放射等治療。北榮副院長李偉強說,能與世界一流醫學中心合作,深感榮幸,這是一個雙贏的策略,象徵著全球醫療界的緊密聯繫,未來雙方將在醫學教育、研究及病患照護領域展開更深入的交流與發展。透過彼此的專業知識與資源共享,期能提升醫療服務品質,並建立更具永續性的全球健康體系。

北榮是日本以外首家提供重粒子癌症治療的醫療機構,致力於提供癌症患者更精準且有效的治療方案,並在醫學研究、病人照護及臨床教育方面持續精進。透過此次合作備忘錄的簽署,北榮與紐約大學朗格尼醫學中心將攜手開創醫療新紀元,特別是癌症治療、重粒子放射治療的技術與研究、臨床訓練與醫學教育等方面,為全球癌症治療品質貢獻心力。